"Transparencia no es circo": fiscal del caso Astesiano salió a las redes y criticó el trabajo de los medios

La fiscal penal Gabriela Fossati, a cargo del caso que involucra a Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, apareció por primera vez en redes sociales luego del comienzo de la causa, y criticó el trabajo de los medios de comunicación en el caso. "Comprendo el trabajo de la Prensa y el fenómeno de las redes, pero transparencia no es 'circo'", expresó la fiscal a través de Twitter.

"La prensa debería entender que no di ni daré entrevistas ni información de la investigación, pese a las decenas de llamadas y mensajes, es porque no corresponde ni sirve a la investigación. Transparencia no es circo. La justicia no debe tener color ni debe usarse para otros fines", remarcó la letrada.

Fossati criticó como diversos medios se refirieron al adjetivo "mano derecha" que utilizó en referencia a la relación laboral de Astesiano con el presidente, en la audiencia en la que se imputó al custodio de Lacalle por un delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias. "Se procuraba destacar su rol exclusivamente en seguridad, nada más", aclaró.

La fiscal también enfatizó que "la Fiscalía no hizo ni hará consideraciones ajenas al objeto de la investigación y siempre cuidará las instituciones", ya que "su rol es exclusivamente investigar y procurar la persecución penal". "La justicia no debe tener color. Debería ser de interés de todos", apuntó.

Además, Fossati indicó que "en el marco del nuevo proceso acusatorio, adversarial y oral", y más aún en investigaciones "complejas", las "condiciones de trabajo generan que los fiscales llegan cansados a las audiencias, menos elocuentes". "Solo puedo asegurar mi compromiso con la objetividad y estricto apego a la ley".