Transporte espera que la IM "revea" su posición sobre la isla en Punta Gorda

El subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Juan José Olaizola, anunció que pedirá una reunión a la Intendencia de Montevideo luego de que la dirección de Planificación de la comuna declarara que el proyecto privado de isla artificial MVD360 -que aprobó el gobierno para Punta Gorda- no es "viable" para la ciudad.

"No tenemos claro cuáles son los motivos por los cuales la IM no está aprobando el proyecto y no lo considera viable. Vamos a pedir una reunión con la IM para ver cuáles son los motivos y, en principio, esperemos que pueda cambiar esa posición", dijo en declaraciones a Canal 5.

El pedido de Olaizola se da luego de que el director de Planificación, Luis Oreggioni, anunciara en rueda de prensa que la inversión, concentrada en un solo lugar, "afecta procesos que tienen que ver con la vida de la centralidad montevideana, particularmente del Centro y la Ciudad Vieja, por los cuales la Intendencia de Montevideo está apostando muy fuerte".

"Estamos mirando el equilibrio global de la ciudad y entendemos que una concentración que se suma a otros emprendimientos concentrados en un formato isla es una figura perjudicial para el desarrollo montevideano y la centralidad que nos representa a todos", explicó.

El Poder Ejecutivo, sin embargo, le había dado el visto bueno de antemano a la iniciativa, que busca crear una isla de 36 hectáreas a 450 metros de la rambla de Punta Gorda con un puerto deportivo para 300 embarcaciones y 36 lotes inmobiliarios, según el decreto 831 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) firmado por el presidente, Luis Lacalle Pou, el 9 de mayo.

Fuentes del Ministerio de Transporte informaron a El Observador que se trata una inversión "totalmente privada" que rondaría el entorno de los US$ 2.000 millones.

"Nos pareció un proyecto moderno, que no hay en Uruguay, que podía significar una nueva opción para inversores y para gente que quisiera instalarse en esa zona", declaró Olaizola, que apunta a que la administración que lidera Carolina Cosse cambie de postura.

En caso contrario, desde la cartera buscarán analizar otras opciones, como el departamento de Colonia, para que la inversión siga en pie. "Hay que hablar con los inversores. Esperemos que Montevideo revea esta posición. Habrá que hablar con ellos; sino analizaremos otras opciones porque creemos que es beneficioso para el país que prospere una iniciativa de este tipo por todo lo que conlleva", insistió.