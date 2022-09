Transporte y Trabajo llevarán propuesta a trabajadores de Copsa mientras paro continúa

Los trabajadores de Copsa no alcanzaron un acuerdo con la empresa de transporte en la reunión tripartita realizada en el Ministerio de Trabajo (MTSS) con autoridades de la cartera, ni en otra reunión en la que también participaron autoridades del Ministerio de Transporte (MTOP), y por ello el paro de ómnibus continúa en pie, confirmó a El Observador el presidente de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC), Adolfo Silveira.

Este martes autoridades del MTSS y MTOP se reunirán para buscar una solución al conflicto entre Copsa y sus trabajadores, que presentarán a ambas partes, indicó Silvera.

Silveira detalló este lunes que "no hubo avances" en la primera negociación con la compañía, que "no trajo nada", y que expresó en un principio que los trabajadores "no habían dejado nada sobre la mesa" como posible solución, algo que fue desmentido por el propio Ministerio de Trabajo, que indicó que los trabajadores habían dejado claro su reclamo laboral.

La empresa no presentó una solución a las deudas que mantiene con los trabajadores: adeudos en el pago de licencia, licencia complementaria y atrasos en el pago del salario.

Luego de la primera reunión, el MTSS convocó a una nueva reunión a ambas partes a las 14:30 horas, también en las oficinas del Ministerio, esta vez junto a autoridades del MTOP.

Allí Transporte ofreció adelantar el subsidio al combustible a la empresa antes del día 10 de cada mes para que se puedan pagar los salarios en fecha, explicó a El Observador el gerente general de Copsa, Javier Cardoso.

Esta propuesta fue vista con buenos ojos por los trabajadores, pero entienden que aún quedan reclamos pendientes. Según Silvera, si se soluciona el pago de licencia y licencia complementaria, y las deudas salariales, en el gremio se darán "por satisfechos" y levantarán el paro.

El sindicalista destacó que en el gobierno "se están moviendo por todas partes, y más arriba de ello, políticamente, para una mejor solución", pero agregó que les remarcó a las autoridades del MTSS que "no se ve el apoyo" a los trabajadores de la empresa de transporte.

Según Silveira, la flota de Copsa se mantiene a un flujo del 30% desde que se instaló el paro la semana pasada. Sin embargo, la empresa asegura que hay un 78% del servicio activo, afirmó Cardoso.

El secretario general expresó que "se racionalizó" la oferta de ómnibus en los lugares donde Copsa tiene mayor competencia (como los que tienen destino hacia los balnearios de Canelones), y se reforzaron áreas donde hay menos ómnibus de otras marcas o donde son el único servicio de transporte (como los de la Ruta 101).