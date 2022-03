Tras disparada de costos y medida argentina industriales de alimentos se reúnen con el MEF

“Esto es un tsunami para la industria de alimentos panificados, nadie lo esperaba”, dijo el jueves a El Observador el presidente de la Cámara Industrial de Alimentos Envasados (Ciali), Juan Pedro Flores. El escenario de fuertes subas en los precios internacionales tras el comienzo de la guerra en Ucrania ha generado preocupación en la gremial que nuclea a buena parte de las industrias elaboradoras de alimentos del país.

Flores relató que al aumento de costos en insumos claves como harina, aceite y grasas, hay que sumar los derivados del encarecimiento del petróleo que se reflejan en envases y energéticos. “Está impactando de manera importante y hay que trasladarlo a precios”, dijo. Por ejemplo, se espera que en las próximas horas los molinos comuniquen los nuevos precios de las materias primas que venden a cada una de las fábricas, como ya lo hicieron a las panaderías.

En ese contexto, la Ciali se reunirá este viernes con el Director de Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Labraga. En esa reunión, que solicitó la gremial, se abordarán inicialmente dos temas. Por un lado, los empresarios plantearán su inquietud respecto a si el gobierno tiene previsto tomar alguna medida para “mitigar” el impacto que puede tener el encarecimiento del trigo y otros insumos en el mercado doméstico.

Según Flores, para poder pensar en mantener el precio de algunos productos básicos, primero se debe buscar la manera de “mantener el precio de la harina” que compran las industrias para luego elaborar.

“El esfuerzo siempre lo hacemos las industrias que ya estamos bastante castigadas. Lo tendría que hacer toda la cadena, que lo haga el productor, que lo haga el molino, y los supermercados también, porque ellos no bajan los márgenes, que es otra de las cosas que tenemos que hacer todos en conjunto para ayudar en este situación tan compleja”, relató. La Ciali congrega a unas 100 empresas de distintos rubros alimenticios.

El trigo subsidiado de Argentina

Otro punto que inquieta a los industriales es el fideicomiso recientemente implementado por el gobierno argentino para intervenir en el precio del trigo. Su objetivo es volcar al mercado doméstico 800 mil toneladas del cereal a US$ 114 la tonelada, para ampliar la oferta y regular el precio que luego incide en alimentos básicos como fideos secos y harina 000.

“Lamentablemente esos productos después vienen importados en galletas y en todo lo demás con un valor muy menor. Ya nos afecta la productividad (…) En este caso como es algo tan extraordinario lo que está pasando, no sé si el gobierno no va tener que intervenir de alguna manera, o poniéndole derechos específicos fuertes (a lo que se fabrica) con ese trigo en Argentina o tomando alguna medida similar para el mercado interno uruguayo”, apuntó el ejecutivo.

El trigo, que llegó el lunes a un récord histórico de US$ 491 por tonelada en el mercado de referencia de Chicago para el contrato de mayo, moderó su ascenso y cotiza actualmente sobre un eje de US$ 399 por tonelada. Hacía 9 días que el precio del cereal no quedaba por debajo de la marca de US$ 400.

Por otro parte, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Alfredo Antía dijo el jueves a El País que “un tipo de cambio deprimido favorece a los importadores”, por lo que “se arma una tormenta perfecta, que hace muy difícil la situación de la industria alimenticia, particularmente de los panificados”, y la “incertidumbre de cuáles serán los precios de reposición”.