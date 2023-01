Tras el video de Alfa y Camila, la hija del participante de Gran Hermano rompió el silencio: "Me hubiera gustado que no entre"

Walter, más conocido como Alfa de Gran Hermano, atravesó diferentes etapas dentro de la casa, lo que le provocó tanto el aval como las críticas del público. Sin embargo, la producción debió intervenir luego de unos polémicos comentarios contra Ariel y otros participantes del certamen. En este marco, su hija dio una entrevista y cuestionó sus actitudes. ¿Qué dijo?

En la última semana, el participante recibió el reto de Gran Hermano por sus dichos discriminatorios en la casa, pero pareció revertir la visión de los fanáticos luego de actuar como "un padre consolador" con sus compañeras Daniela, Julieta y Camila.

"A mi papá le encantan las cámaras y por algo está ahí. A mí no me pasa lo mismo, me cuesta la exposición, me pone nerviosa", expuso la hija de Alfa, Ángeles Santiago, en diálogo con la presentadora Georgina Barbarrosa. Además, durante la entrevista, habló de los comportamientos de su papá en GH 2022.

¿Qué dijo la hija de Alfa de Gran Hermano sobre sus actitudes en la casa?

Días antes de la Navidad, Ángeles le envió un mensaje a su papá en un emotivo video que hizo llorar desconsoladamente al participante. "Lo único que te pido es que, después de este video, no te quieras ir. Dale para adelante, seguí disfrutando y divirtiéndote", manifestó la joven, en su momento.

Luego de superar varias placas de eliminación, Walter se ganó el respeto de sus compañeros y hoy es uno de los más valorados dentro de la casa de Gran Hermano. Por eso, también se habilitó un lugar de confianza donde consoló a Julieta y Daniela, cuando se pusieron tristes por su distancia con el afuera.

"Nadie puede sostener un perfil falso por muchos días y eso es lo que se está viendo ahora", remarcó la hija de Walter. En esta línea explicó que él "se ablandó y está saliendo su verdadera esencia". "Mi papá es así, hace pancito, es paternal, habla de los sueños y tiene esa filosofía de que a la vida vinimos a disfrutar", enfatizó con un claro cariño.

¿Alfa y Camila dieron el consentimiento en Gran Hermano?

En las redes sociales comenzó a circular un clip del reality show donde se escucha a Gran Hermano pedir de manera nítida: "Atención Walter, Camila: por favor, recuerden dar el consentimiento".

El video muestra la habitación a oscuras y unos movimientos en una de las camas donde pareciera estar acostados ambos participantes, consumando una relación sexual. Sin embargo, al correr de las horas empezaron a circular cuestionamientos acerca de la legitimidad de la imagen.

"¡Pero no se ve nada! ¿Quién filmó esto?", escribió uno de los televidentes sobre el video viral. "Es un clic trucho. Alfa se fue a dormir temprano y Camila se quedó con las chicas en la pileta. No sean payados e investiguen", arremetió otro usuario, en defensa del participante de 60 años.

Por lo pronto, la producción no confirmó la validez del video y podría ser una fakes news.

(El Cronista)