Tras episodio en Ancap, Fernando Pererira propondrá que movilizaciones sindicales eviten uso de bombas de estruendo

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, anunció este lunes que planteará ante el Secretariado Ejecutivo de la central que en las movilizaciones se dejen de usar bombas de estruendo, bajo el argumento de ese tipo de pirotecnia "obstaculiza la voz del movimiento sindical".

Entrevistado en Informativo Sarandí, el dirigente se refirió al episodio en el que la semana pasada una bomba lanzada contra la sede de Ancap en el marco de una concentración del sindicato del supergás provocó la rotura de un vidrio. Para Pereira, el movimiento sindical debe dejar de cometer este tipo de "errores" en sus movilizaciones.

“El uso de pirotecnia no es una cuestión que ayude a la movilización. Habrá bombas de humo, que son menos complejas, u otros instrumentos, desde bombos a vuvuzelas, para hacerse sentir en la calle”, sostuvo.

En la visión del dirigente, las bombas de estruendo "salen para el lado que tienen ganas. Tienen un nivel de seguridad muy limitado". Recordó que en una movilización anterior el estadillo de una bomba terminó con la rotura de un vidrio en una casa particular. "Hablé con la señora, que estaba muy molesta, y obviamente repusimos el vidrio, pero son episodios suficientes como para analizar el uso de esa pirotecnia, que debe sacarse de las movilizaciones".

Aunque, sostuvo, en el episodio del edificio de Ancap "no hubo ninguna intencionalidad de dañar ni a la propiedad ni a las personas", hechos como ese pueden terminar sucediendo.

"No podemos cometer un error que luego tiene una consecuencia política importante", dijo. "Terminamos no hablando del tema que queremos hablar, y todo aquello que obstaculice la voz del movimiento sindical no es positivo", insistió. "Si yo después tengo que explicar, hablar con los ministros, mandar una nota, terminamos hablando de un incidente y no de la movilización que se llevaba a cabo", afirmó.