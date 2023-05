Tras nueva denuncia de Orsi, el Ministerio de Ambiente asegura que no constató desvío del río Santa Lucía por parte de areneras

El subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla dijo que el ministerio no detectó que se haya afectado el cauce del río Santa Lucía, luego de que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, denunciara una nueva operativa de "minería ilegal" con máquinas excavadoras trabajando en la noche sobre la cuenca a la altura de San Ramón.

"No hemos contado el desvió de forma permanente. Capaz que cuando las máquinas estaban trabajando hubo algún desvío en particular, pero no hay desvío en forma permanente", dijo Amarilla en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

El pasado domingo el intendente Orsi, denunció mediante un video en su cuenta de Twitter que máquinas excavadoras hicieron movimientos de tierra en la zona de San Ramón en la noche del viernes 12 de mayo y calificó el proceso de "minería ilegal".

En estos momentos de crisis por falta de agua no podemos dudar en frenar los atropellos. Actúan de noche, frenan y modifican el curso del río. Pongamos todo el peso del Estado para controlar nuestro río Santa Lucía. Actuemos ya. No podemos quedarnos de brazos cruzados. pic.twitter.com/hyAPHdahp3 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 14, 2023

"Diferentes técnicos (fueron) a ver en que situación está esa extracción, si tiene permiso de hidrografía, dirección forestal y si corresponde va a haber sanciones", dijo Amarilla este martes.

El subsecretario agregó que "son maniobras de alguien en su campo pero que afectan el río, aparentemente (fue) sin autorización o con permiso vencido". Por un caso similar en el mes de marzo Ambiente emitió una multa por ocho mil y otra por cuatro mil dólares, recuerda Amarilla.

Por su parte, la Intendencia de Canelones prohibió el "trabajo de las areneras sobre el río Santa Lucía", según anunció el pasado lunes el intendente Orsi.