Orsi criticó que Lacalle Pou no participara en reunión por crisis del agua de OSE

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, fue uno de los participantes en la reunión que se celebró esta tarde en Torre Ejecutiva, a instancias del Ministerio de Ambiente, para analizar la situación de crisis que atraviesa la distribución de agua por parte de OSE en Montevideo y el área metropolitana.

A la salida de la reunión, el intendente –precandidato proclamado por varios sectores del Frente Amplio, como el MPP, para competir por la Presidencia– criticó que el presidente Luis Lacalle Pou no estuviera en el encuentro convocado en Torre Ejecutiva, en el que sí participó el ministro de Ambiente, Robert Bouvier; la de Salud Pública, Karina Rando; el presidente de OSE, Raúl Montero; la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; el intendente de Lavalleja, Mario García, entre otras autoridades.

"Uno viene a Presidencia y pensé que iba a estar el presidente de la República o, al menos, alguno de sus secretarios. Fue una reunión en la órbita del Ministerio de Ambiente. Que está bien, vale la pena, hemos trabajado bien con el ministerio pero el presidente de la República nos consta que se reúne con los intendentes del Partido Nacional y creo que amerita la situación que hoy nos hubiese recibido él", señaló Orsi en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

En la reunión, resumió el intendente, propuso que se exonere a la población de pagar la tarifa de OSE, que se controlen los precios del agua embotellada y que se analice la posibilidad de importar agua envasada.

"Planteamos que se exonerara, por lo menos, el consumo para un producto que no es el que nosotros pagamos que es el agua, que la gente paga. Además, creemos que estamos en una situación particular, por lo menos de emergencia, se verá si se acepta eso", señaló.

Bouvier, sin embargo, declaró a la salida de la reunión en una rueda de prensa que la situación era de "preocupación" pero no de emergencia, algo que también propuso Cosse.

Además, Orsi sostuvo que el gobierno debe "tratar de tener un control" de los precios de agua embotellada, aunque reconoció que "por ahora viene bien". "Pero se va a tener incluso que habilitar la importación de agua embotellada por la situación que se nos viene", vaticinó.

"No podemos seguir esperando que llueva, tenemos que tomar medidas urgente. Lo principal es que la gente no pague por un servicio que no le estamos dando", pidió el intendente.

Denuncia de areneras que desvían el Santa Lucía

Orsi anunció también que la Intendencia de Canelones resolvió prohibir el "trabajo de las areneras sobre el río Santa Lucía". Esta resolución se tomó luego de una nueva denuncia pública realizada por el intendente en redes sociales, donde mostró un video de maquinaria propiedad de una arenera operando en la noche sobre el Santa Lucía.