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/ FISCALÍA DE CORTE

Senadores de coalición pedirán a Orsi que envíe la venia para designar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte

"Que el presidente dijera que nunca tuvo reparos, que no tiene cuestionamientos, creo que avanza mucho", dijo el senador Javier García

19 de marzo de 2026 12:14 hs
20250402 Mónica Ferrero, fiscal de Corte interina en el Senado.
Foto: Inés Guimaraens

Los senadores de la coalición republicana enviarán este jueves una nota formal al presidente Yamandú Orsi para solicitarle que remita al Parlamento la venia que permita designar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte titular, dejando así su condición de subrogante.

El planteo fue adelantado por el senador del Partido Nacional Javier García, quien valoró las declaraciones del mandatario sobre la actual jerarca del Ministerio Público.

“Creo que es muy importante desde el punto de vista institucional y para definir ya la situación, que el presidente, posteriormente a que la bancada de senadores de la coalición dijera que la respalda de forma unánime por sus condiciones personales, profesionales e institucionales, y porque es una fiscal que además de su prestigio sufrió un atentado del narcotráfico”, afirmó en rueda de prensa, consignada por Subrayado (Canal 10).

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En ese sentido, destacó los dichos de Orsi. “Que el presidente dijera que nunca tuvo reparos, que no tiene cuestionamientos, creo que avanza mucho. Y agregó algo más, que sería bueno tener fiscal titular, cubrir la formalidad, así textualmente dijo el presidente Orsi”, señaló.

“Corresponde”

El senador explicó que, con ese escenario político, la coalición avanzará con el pedido formal al Poder Ejecutivo. “Entonces, en la medida que sabe que la coalición republicana determina que la fiscal Mónica Ferrero va a ser la fiscal de Corte durante este período, por una cuestión de realidad política, pero que se agrega que el presidente dijo que no tiene reparos, no tiene cuestionamientos y que sería bueno cubrir la formalidad, entonces en el día de hoy la bancada de senadores de la coalición republicana le vamos a pedir formalmente al presidente de la República que envíe la venia”, indicó.

“El que tiene que mandar la venia es el presidente, y si el presidente dice que no tiene reparos y que hay que cubrir la formalidad, corresponde que él envíe la solicitud de venia para la doctora Mónica Ferrero para ocupar la titularidad de la Fiscalía de Corte, y ya sabe que se van a cumplir rápidamente los pasos en el Senado. La doctora va a ser la fiscal de Corte porque el Frente Amplio no tiene lo votos para cambiarla”, subrayó.

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