Tregua comercial China-EEUU impulsa monedas emergentes y bolsas

La tregua en la disputa comercial entre los gobiernos de Estados Unidos y de China brindó impulso a las mercados globales el lunes y avivó un incremento de casi un 1% en las acciones mundiales, elevando también a las monedas de economías emergentes contra el dólar.

Las bolsas europeas abrieron con fuerza. El índice alemán DAX -el más sensible a lo que ocurre en China y a los temores a una guerra comercial- sumaba un 2,5%, mientras que en Wall Street la subida de entre 1,7 y 2,4% en los futuros de presagiaba una apertura al alza.

El avance se generó luego de que Pekín y Washington acordaron el fin de semana, durante la cumbre del G-20 en Argentina, detener los aranceles mutuos. El acuerdo impide una escalada en su disputa comercial mientras ambos lados tratan de superar sus diferencias y lograr un acuerdo dentro de 90 días.

"Vamos a ver un fortalecimiento en los mercados emergentes y en las acciones de Estados Unidos, en las monedas de mercado emergente y en activos vinculados a China", afirmó Bernd Berg, estratega de Woodman Asset Management.

"Espero que la subida se mantenga hasta el final de año". El índice referencial MSCI All-Country World , que sigue acciones en 47 países, sumaba un 0,9% en su sexta sesión seguida de ganancias y tocó su nivel más alto desde el 9 de noviembre. Las acciones emergentes trepaban un 2,1%, camino a su desempeño diario más sólido en un mes.

Las monedas emergentes estaban entre los activos más beneficiados por la debilidad del dólar. El índice MSCI subía un 0,6%, liderado por el yuan, que se apreció un 1 por ciento para su mayor alza diaria desde febrero de 2016.

En Asia, el promedio CSI300 de las acciones que cotizan en Shanghái y Shenzhen y el índice compuesto de Shanghái sumaron más de un 2,5% cada uno, mientras que el promedio de acciones japonesas Nikkei ganó un 1,3% a un máximo de seis semanas. La disposición de los inversores a invertir en instrumentos de mayor riesgo llevaba al dólar a declinar un 0,4% contra una canasta de divisas. Contra el euro, el billete verde se depreciaba un 0,6%.

Precio del petróleo sube

El precio del petróleo subió en las primeras operaciones del lunes, después del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y China en relación a su conflicto comercial y antes de una reunión del club de productores de la OPEP esta semana en la que podrían decidir un recorte de suministro.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cotizó en US$ 52,60 dólares por barril a la mañana de ete lunues, un alza de US$ 1,67 dólares por barril, o un 3,2%, desde su último cierre. Los futuros del crudo Brent subían US$ 1,55 dólares por barril, o un 2,6%, a US$ 61,01 el barril.

Fuente: Reuters