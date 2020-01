Tres argentinos detenidos por disturbios en parador de Punta del Este

Tres argentinos están detenidos –y uno de ellos internado– tras los disturbios de este sábado en la parada 12 de la playa Brava de Punta del Este, confirmó a El Observador la fiscal del caso, Ana Dean.

Estas tres personas fueron las que causaron los daños del parador Ocean y se llevan la caja registradora, según comprobó la fiscal a través del relato de testigos y de las filmaciones. "Todos tienen actividades diferentes. Uno toma la caja registradora, otro causa el daño en el vidrio, otro sustrae unas botellas y las rompe", detalló Dean.

Si bien no se le realizaron espirometrías a los imputados, testigos aseguraron que tomaban alcohol desde la mañana. En el momento de los incidentes "estaban alterados".

Otro de los que declarará como imputado es el dueño del parador que, en el momento de los incidentes, lanzó disparos al aire y uno de estos impactó contra uno ellos. El herido está internado en Maldondo, pero fuera de peligro y declarará cuando tenga el alta.

El arma que utilizó el propietario de Ocean estaba en regla y él tenía el porte.

El dueño ya dio una versión que involucraba a más personas en los incidentes, pero la fiscal no tiene pruebas de esto. "El propietario da una versión que no es la que se constata a través de la cámara. El propietario dice que se vinieron 20 personas, después hablaron de 30, después de 50. Nada de eso está acreditado en la filmación", informó Dean.

Griselda, la encargada del local, dijo a Telenoche que eran unas 50 personas que entraron en el bar. "Se nos venia todo el mundo encima. Fue tremenda la sensación, no podíamos pararlo", narró. Contó que quienes entraron rompieron sillas, mesas, se querían llevar las heladeras y se llevaron la caja registradora.

La audiencia de formalización se realizará en la tarde del domingo. Dean debe conversar con la defensa de los detenidos sobre las medidas que se tomen: si se realiza un proceso abreviado o si son formalizados con una medida cautelar. "Si es un abreviado se resuelve este sábado con condena efectiva porque no hay posibilidad de que cumplan con libertad vigilada dentro del país ya que no tienen domicilio, no tienen arraigo", explicó la fiscal.

Desde temprano

Los disturbios empezaron desde temprano este sábado, sobre las 9 de la mañana, cuando una barra identificada con camisetas de River de Argentina llegaron a la playa. El supervisor de guardavidas de la zona, Carlos Curbelo, contó a El Observador que desde esa hora el grupo de hinchas empezó a tomar y a generar disturbios, por lo que los dos trabajadores que estaban en la cabina tuvieron que pedir asistencia a Prefectura. Después de un rato se tranquilizaron. Sin embargo, más tarde volvieron a generarse problemas. Respecto a los incidentes en el agua, la fiscal aclaró que no tiene ninguna prueba.

Curbelo relató que incluso los hinchas insultaron a los dos guardavidas de la casilla y los trabajadores llevaron a recibir, incluso, amenazas de muerte.

Sobre las 17 horas, uno hombre del grupo quedó atrapado en la corriente retorno y los funcionarios tuvieron que ir a rescatarlo. Después de ese episodio, los problemas se trasladaron al parador, donde una multitud entró en Ocean y rompieron sillas y mesas.

El supervisor de guardavidas dijo a El Observador que este domingo hablarán con Prefectura para intentar mejorar la seguridad, sobre todo por este contexto en el que hinchas de River se encuentran en el departamento por el partido que disputa su equipo contra Nacional.