Tres ideas para preparar un desayuno especial para el Día de la Madre

Este Domingo 14 de mayo se celebra en Uruguay el Día de la Madre. ¿Qué sería de nosotros sin nuestras madres, que siempre están ahí para bancarnos en todas?

Cuando hablo de madres no me refiero solo a la biológica, si no a cualquier persona que cumpla esa función en nuestras vidas.

Por eso, este Día de la Madre, invito a quienes tienen cerca a esa persona, la agasajen. Que sea un día de agradecimiento por todo lo que nos dan todos los días de su vida.

Esta semana les quiero compartir una columna distinta, hoy no les voy a dar ninguna receta, en cambio les quería proponer distintas opciones de desayuno para que puedan hacer como regalo.

Si son de los que les gusta cocinar, muchas de estas recetas ya las hemos compartido en El Observador, y las pueden encontrar en el archivo.

Si no les gusta cocinar tanto, pueden optar por comprar las cosas en diferentes negocios.

Lo importante al final, es que se hayan tomado el trabajo de hacerlo y hacerlo con dedicación.

Les comparto tres versiones de desayuno para mamá y los invito a que me etiqueten en sus publicaciones (@federicogonzaleztalvi) si deciden hacerlos.

Mamá Pocha

- Café o té

- Jugo de naranja natural

- Pan de nuez relleno de jamón y queso

- Brownie con dulce de leche

- Medialuna de manteca

- Lemon square

*Tarjeta con dedicatoria

Mamá Saludable

- Jugo de naranja natural

- Yogur natural con granola

- 1 fruta

- Tostada integral con palta y huevo revuelto

*Tarjeta con dedicatoria

Mamá Clásica

- Café con leche

- Jugo de naranja natural

- Tostada con manteca y mermelada

- Sandwich caliente

- Alfajor de maicena

*Tarjeta con dedicatoria

Felíz Día a todas las madres y muy especialmente a la mía, Laura, y a Paz, la madre de mis hijas.