Tres pasos detox para bajar de peso

El primer paso para lograr resultados es olvidarte de las culpas.

Pasaste bárbaro en las Fiestas, te diste esos gustos que querías y aunque te cuidaste más que otros veranos aparecen las frituras de mar, los bizcochos de la puesta de Sol y esos desórdenes de horarios que no ayudan a la figura.

Pero lo disfrutaste, ¿verdad? Espero que sí, porque darnos gustos y sentirnos libres es gran parte de disfrutar de la alimentación y de la vida.

Cuando nos subimos a la balanza y vemos que subió un par de kilos podemos entrar en pánico y empezar a culparnos. Culpamos a nuestro metabolismo, sentimos que siempre caemos en lo mismo y hasta podemos caer en ese sentimiento pesado de estar estancadas y sentir que no hay solución. Ese sentimiento es lo más peligroso para tu figura y tu bienestar. Despedite de la culpa.

Ahora sí, a enfocarnos en lo que importa – sumar 3 pasos detox que te ayudan a bajar de peso:

Jugo Verde Diario.

Nada mejor para deshincharte y empezar a adelgazar que integrar tu jugo verde diario. Para maximizar resultados tomalo en ayunas antes de desayunar. Si te queda incómodo ese horario, tomalo en cualquier momento entre horas.

Receta: Jugo Verde Vos Podés

Espinaca o Kale, 1 puñado

Kiwi, 1

Pepino, 1 mediano (si no es orgánico, pelado)

Limón, ½ pelado

Jengibre, raíz ½ cm

Agua mineral o purificada, 250ml

Instrucciones: Meter todos los ingredientes a la juguera (menos el agua), agregarla al final.

Si lo hacés en licuadora, licuá hasta que esté suave y luego cola con un colador finito para remover toda la fibra. Listo para disfrutar.

Tan Verde- Jugos Detox

Espirulina

Este superalimento se hizo famoso por ayudar a bajar de peso, deshincharte y sumar salud. Tomá entre 1 cucharadita y 1 cda (5 gr máximo) hasta cuatro veces a la semana para ver mejores resultados.

Podés sumarla a tu jugo verde, smoothies o tomarla directamente con un vaso de agua o de jugo de pomelo. Tené en cuenta que es fuerte, por eso te recomendamos ir gradualmente para acostumbrarte al sabor, mientras te van enamorando sus beneficios.

Preferí una spirulina certificada sin yodo, especialmente si tomás T4.

Algo importante es no tomarla durante el embarazo ni la lactancia.

Tan Verde- Jugos Detox

Chau Ultraprocesados y Embutidos

Sí, hay frutas más calóricas que otras (como la temida banana que vale por dos otras frutas en calorías) y sí, los frutos secos también tienen que comerse en moderación (pensá en 15 almendras como porción – no todo el paquete ;)). Dicho sea esto, ¿sabías que esos alimentos también vienen con muchos beneficios extra y no hay que tenerles miedo?

A lo que sí hay que temerle con todas las letras es a los ultraprocesados.

¿Qué quiere decir ultraprocesados?

Son esos alimentos que tienen tanto “proceso” atrás que se han ido perdiendo demasiados nutrientes y además por lo general vienen con un plus de ingredientes nada saludables: colorantes sintéticos, espesantes, gelificantes, saborizantes que nada agregan al valor nutricional ni a la calidad bromatólogica del alimento. Muchas de estas sustancias son alergénicas o pueden producir otros efectos negativos en nuestra salud, tanto es así que algunas están prohibidas en otros países. Es un tema complejo, pero real y lo cierto es que (sin ánimo de asustar) prácticamente todos los envasados del super – vos sabés cuáles son: galletitas, alfajores, pan lactal, las clásicas comidas congeladas de caja como empanadas, hamburguesas, etc. – contienen pocos nutrientes y muchas de estas sustancias potencialmente negativas para nuestra salud.

¿Y los fiambres y embutidos?

El jamón, el lomito, los salames, salamines, mortadelas, etc. muchos de ellos deliciosos y artesanales o incluso caseros, son “harina de otro costal”. La necesidad de conservar los alimentos para que no se desperdiciaran echándose a perder, es tan vieja como el hombre mismo y la sal ha sido – y sigue siendo – el conservante por excelencia. Por eso surgen tanto los fiambres como los embutidos, como formas de conservar las carnes, de modo que duraran mucho tiempo. En su uso original formaban parte de una comida completa – saborizando un tuco o un guiso – o sea, se usaban en pequeñas cantidades y junto con variedad de verduras, granos integrales, leguminosas. Solamente en las fiestas aparecían en abundancia, o sea que los excesos a los que podemos someternos ahora comiéndolos en abundancia y a diario no eran un riesgo.

Vale destacar que todos los fiambres y embutidos además de sal - que fomenta la retención de líquidos y eso se siente en la balanza y en la presión arterial – tienen agregado de nitrato de potasio que se utiliza para evitar la contaminación con microorganismo patógenos y que tiene la capacidad de darle a estos alimentos su clásico color rojo (de otro modo quedarían casi negros!) El nitrato de potasio es tóxico no solo para las células de los microorganismos sino también para las nuestras y de hecho se permite su uso porque es mayor el riesgo concreto de una intoxicación por una carne en mal estado que el riesgo más “diluído” de sus efectos cancerígenos.

Dejar atrás esos kilitos polizones que vinieron de las vacaciones es totalmente posible y no necesita que hagas cambios gigantes, pero sí que pases a la acción ahora. Volvé a tus rutinas saludables y tené en cuenta estos tres puntos para lograr esos resultados que tanto querés y volver a sentirte vos mismo.

Tan Verde- Jugos Detox

Lic. en nutrición Maren Torheim

Autora del libro “Como comer sano para adelgazar”, Maren trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.