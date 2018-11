Trump cumple seis meses con muchos más reveses que aciertos

EN EL HABER

La derrota del EI

Acuerdo Transpacífico



Corte Suprema

EN EL DEBE

El muro

TLCAN

Acuerdo nuclear

Obamacare

La trama rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple hoy seis meses en la Casa Blanca, en una gestión en la que prevalecieron más sus salidas de tono, las controversias y los traspiés políticos respecto de los aciertos, que no fueron muchos.Hasta podría decirse que este período estuvo dominado por los escándalos, una aparente falta de rumbo y la indignación que algunas de sus decisiones generaron en el sistema político y la opinión pública.La mayoría de los presidentes estadounidenses han debido sortear momentos de crisis, pero muy pocos como Trump provocaron tal estado de rechazo o enfrentaron situaciones marcadas por la adversidad.A tal punto es así que Julian Zelizer, profesor de historia en la Universidad de Princeton, considera que "ser consumido" por los escándalos no es algo "bueno", así como tener niveles de aprobación bajos (40%) y no haber aprobado "ninguna" ley importante.En ese contexto, Trump solo puede contabilizar como promesas cumplidas la derrota del Estado Islámico en Mosul, la designación del juez conservador Neil Gorsuch en la Corte Suprema y el retiro del acuerdo comercial Transpacífico (ver En el haber y En el debe).En su contra, figuran las promesas de campaña incumplidas: el muro fronterizo con México; la continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que quería revisar; el Obamacare, que pretendía derogar; y el acuerdo nuclear con Irán, que también buscó cambiar y no pudo.A eso agregan los problemas que aún le causan los vínculos de su entorno con Rusia, el controvertido decreto migratorio y el retiro del Acuerdo de París por el cambio climático Tanto Donald Trump como el secretario de Estado, Rex Tillerson, reiteraron hasta el cansancio la intención de Estados Unidos de derrotar al grupo yihadista Estado Islámico.Al menos en Mosul, Irak, una coalición encabezada por tropas de EEUU pudo conseguir ese propósito, anunciado por el presidente.Trump anunció que retiraría a EEUU del Acuerdo Transpacífico, una alianza de 12 países, firmado en octubre de 2015, y buscaba hacer frente al avance de China en la región.El acuerdo equivale a 35% del comercio mundial.Trump buscaba consolidar la mayoría conservadora en la Corte Suprema y por eso designó para ese puesto al juez Neil Gorsuch.Para nominarlo, los republicanos cambiaron la reglas en el Senado, donde los demócratas se oponían a su nombramiento.El presidente estadounidense insistió hasta el cansancio durante la campaña electoral su disposición a levantar un muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal.Incluso logró que la Cámara de Representantes aprobara liberar fondos para su construcción, pero aún no se construyó.Otro caballito de batalla de Trump era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues pretende actualizarlo, como forma de reducir el déficit comercial de EEUU con sus socios Canadá y México.Pero luego de consultas con sus colegas Justin Trudeau y Enrique Peña Nieto, el acuerdo sigue en pie y sin cambios.Aunque esta semana, Estados Unidos anunció sanciones financieras contra Irán por su armamento nuclear, el acuerdo impulsado por Barack Obama en 2015 (que firmaron las grandes potencias) se mantiene, pese a que Trump quería revisarlo a toda costa.Ya en tiempos de campaña, Trump se ensañó con la reforma sanitaria de su antecesor y prometió dejarla sin efecto.Pero no pudo hacerlo porque no consiguió los votos en el Congreso.Y no solo tuvo la oposición demócrata sino también de algunos legisladores republicanos.El presunto nexo entre miembros del equipo de campaña y Rusia le causaron al presidente varios dolores de cabeza.Distintas investigaciones buscan determinar si, por ejemplo, no incurrió en obstrucción a la Justicia. Antes de cesar al jefe del FBI, James Comey, le pidió que no investigara al exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn.Y, recientemente, su hijo Donald Jr. admitió que se reunió con una abogada rusa.