Trump ofrece protección a inmigrantes a cambio de fondos para el muro

El presidente Donald Trump ofreció este sábado protección temporaria a personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños y otros grupos de inmigrantes que enfrentan la deportación, a cambio de financiamiento para construir un muro en la frontera con México.

Pero la propuesta del mandatario, con la que busca poner fin a una parálisis del gobierno federal por falta de una ley de presupuesto debido a la controversia por el muro fronterizo, ya había sido rechazada por la líder demócrata del Congreso tras haber trascendido en los medios antes del anuncio.

Trump había anunciado horas antes a reporteros en el jardín de la Casa Blanca que haría una "declaración importante" respecto al cierre de gobierno que tiene paralizado al país. Los comentarios de Trump vinieron tras un informe del diario The New York Times acerca de que los demócratas proponen aumentar en más de US$ 1.000 millones su oferta inicial de US$ 1.300 millones para la seguridad de la frontera, una de las primeras señales de un posible cambio tras semanas de confrontación entre el presidente y la oposición demócrata que llevó a un cierre parcial del gobierno por falta de un acuerdo presupuestario.

Incluso algunos republicanos no están para nada contentos con el cierre parcial del gobierno que mantiene a 800.000 empleados federales licenciados sin goce de sueldo o trabajando sin paga desde el 22 de diciembre.

Pese a que las encuestas revelan que los estadounidenses culpan más a Trump y a los republicanos que a los demócratas por el impasse, ambas partes están sintiendo la presión para poner fin al "shutdown" más largo de la historia.

En sus declaraciones del sábado en la mañana, Trump insistió en sus argumentos a favor de una barrera fronteriza, argumentando que nuevos grupos de migrantes se están moviendo hacia la frontera de Estados Unidos. "Si tenemos un muro no tendremos un problema", dijo.

AFP.