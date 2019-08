Trump culpó a las enfermedades mentales y a los medios por tiroteos masivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que republicanos y demócratas acuerden un endurecimiento del control de armas de fuego, vinculando esta iniciativa a una reforma migratoria.

"Los republicanos y los demócratas deben unirse y obtener verificaciones de antecedentes sólidas, quizás uniendo esta legislación con una reforma migratoria que se necesita desesperadamente", tuiteó Trump poco antes de dirigirse a la nación tras dos tiroteos masivos que dejaron el fin de semana 29 muertos y decenas de heridos en Texas y Ohio.

....this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events!

"Tenemos que sacar algo bueno, si no GRANDE, de estos acontecimientos trágicos", escribió Trump.

La cultura de portar armas en Estados Unidos y los esfuerzos por regular este mercado dividen al país, a pesar de la frecuencia con la que se perpetúan tiroteos masivos.

Las masacres del fin de semana en El Paso y Dayton son el 250 y el 251 tiroteo masivo en lo que va de año en el país, según la ONG Gun Violence Archive, que los cataloga de esta forma cuando al menos hay cuatro víctimas, ya sean heridos o muertos.

Trump dijo el domingo, después de los ataques, que "el odio no tiene lugar" en Estados Unidos y señaló a las enfermedades mentales como las responsables de los tiroteos.

"Son personas que realmente tienen enfermedades mentales muy, muy grandes", dijo, una afirmación que la policía no ha confirmado.

"Tenemos que hacer que se detenga. Esto ha estado ocurriendo durante años", aseguró.

Trump lanzó una acusación velada contra los medios de comunicación por los dos tiroteos del fin de semana.

"Los medios tienen una gran responsabilidad con la vida y la seguridad de nuestro país", tuiteó Trump, que añadió: "Las noticias falsas han contribuido a la ira y la rabia que se han acumulado durante muchos años. ¡Las coberturas de noticias tienen que empezar a ser más justas, equilibradas e imparciales, o estos problemas terribles solo empeorarán!"

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse!