Twitter aplicará medidas contra políticos que no respeten sus normas

Twitter anunció que ocultará mensajes de políticos que incumplan con su normativa. No obstante, no los borrarará por completo ya que los seguirá considerando de "interés público".



Antes de poder ver este tipo de tuits, los usuarios se encontrarán con un mensaje que indicará que el contenido viola las reglas de uso de la plataforma. Y otro mensaje que dirá que no será eliminado en su totalidad porque tiene relevancia pública.

Tampoco permitirán que el tuit sea elevado por el algoritmo de la red social, procurando de esta manera “un equilibrio adecuado entre permitir la libertad de expresión, fomentar la responsabilidad y reducir el daño potencial causado por estos mensaje”.

Las publicaciones que reciban este aviso aparecerán en la línea de tiempo de la red social con menor frecuencia y no estarán disponibles en la búsqueda segura, los tuits destacados, las recomendaciones vía push y pestaña de notificaciones, la cronología de eventos en tiempo real, la pestaña explorar y las recomendaciones vía correo electrónico y mensajes de texto.

¿A quiénes?

Esta resolución adoptada por Twitter no tendrá carácter retroactivo y aplicará únicamente a cuentas de representantes de gobierno y a personas que estén postuladas o que estén siendo consideradas para un cargo político. Estas cuentas además, deberán estar verificadas y contar con más de 100.000 seguidores.

El principal señalado tras esta decisión de la empresa es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusa a la red social de censurarlo y quien el día anterior había declarado que Twitter le generaba problemas para transmitir sus mensajes.

En Uruguay, los precandidatos que podrían estar bajo la lupa de Twitter son Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga ya que ambos tienen más de 100.000 seguidores y sus cuentas verificadas.

Daniel Martínez, Carolina Cosse y Edgardo Novick tienen la cuenta verificada, pero no superan los 100.000 seguidores. Juan Sartori, Enrique Antía, Carlos Iafigliola, Pablo Mieres, Mario Bergara, Óscar Andrade, Ernesto Talvi, Julio María Sanguinetti y Jorge Amorín Batlle no cumplen ninguno de los dos requisitos.

¿Cómo se decidirá cuándo utilizar este aviso?

Según el comunicado, un equipo multidisciplinario de la empresa determinará si los tuits son de interés público, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: