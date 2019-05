Twitter permite retuitear agregando gifs: así es cómo se hace

La red social Twitter lanzó una nueva función esta semana que permite a sus usuarios retuitear mensajes agregando GIF, las imágenes animadas que ya son un clásico de internet.

"La espera ha terminado", retuiteó la red para hacer el anuncio, que acompañó de un GIF para ilustrar las buenas nuevas. El mensaje se publicó en respuesta a un usuario que se preguntó en enero: cuándo sería día en que podamos "retuitear con un comentario en GIF".

La función retuitear con comentario permite ahora a los usuarios agregar a su mensaje compartido una imagen animada de entre una selección de secuencias cortas, que ilustran desde un beso hasta aprobación o sorpresa.

El anuncio fue seguido por una serie de retuits de la cuenta de Twitter mostrando las posibilidades que abre esta nueva característica.

La novedad está dirigida particularmente a los jóvenes. Un estudio del Pew Research Center publicado en los últimos meses mostró que la edad promedio de un tuitero en Estados Unidos es de 40, en comparación con 47 en la población general.

The wait is over 👇😘 https://t.co/3W0witaZtg pic.twitter.com/v7J6WgRioD