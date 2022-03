Ucrania enorgullece

La semana pasada, cuando solo se sabía de la invasión rusa a Ucrania del jueves 24 febrero pero no su desarrollo, titulé esta columna “Ucrania duele”. Duele y sigue doliendo. Porque está en guerra, lo cual siempre es doloroso. Porque es una guerra inútil, no provocada y que podría haberse evitado si no fuera por el afán nacionalista de Putin . Porque es David contra Goliat y uno siempre está con el más débil y además, en este caso, el más débil es la víctima de una agresión que no provocó.