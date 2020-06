Udelar planifica segundo semestre "donde van a convivir actividades presenciales y no presenciales"

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, se reunió este lunes con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y afirmó que para el segundo semestre planean un sistema mixto de actividades presenciales y no presenciales.

"Muchos servicios universitarios, facultades e institutos están evaluando, por ejemplo, realizar exámenes de forma presencial, y también actividades de laboratorio y prácticas en formato presencial. De aquí en más se abre un escenario en el que tendremos que ir combinando de forma inteligente actividades presenciales y no presenciales, de tal forma de cuidar a la comunidad y al país", afirmó Arim. "Se va a planificar un segundo semestre donde van a convivir actividades presenciales y no presenciales en la medida que Uruguay siga teniendo un patrón de desarrollo de covid-19 como hasta ahora", agregó.

El rector destacó que Udelar "tiene una enorme heterogeneidad" y que por eso, de cara a la segunda parte del año, "cada facultad va a tener que planificar cuáles son las actividades presenciales que agregan más valor y son más sostenibles en este contexto, y en cuáles es mejor sostener la modalidad no presencial".

Según los "registros primarios" de Udelar –las evaluaciones culminan en julio–, "más de 100 mil estudiantes estuvieron trabajando en plataformas" de la universidad "en todo el país", a través de "más de 2.700 cursos" online.

"No es lo ideal pero muestra la capacidad de respuesta", dijo Arim, quien no ocultó su "preocupación" por el impacto de la pandemia en el aprendizaje de los alumnos más allá de haber obtenido "buenos resultados" para "el contexto".

"Los resultados académicos no pueden ser comparables a los de 2019. Las condiciones no han sido las mejores, y hemos hecho un enorme esfuerzo por mitigar los efectos negativos, pero es claro que no son las mejores condiciones para procesar la enseñanza a nivel superior", afirmó.

Leonardo Carreño

De todas maneras, destacó que "los resultados primarios en términos de vínculos de estudiantes han sido buenos, sobre todo en la generación 2020, que apenas tuvo una semana y media de actividad presencial".

"Habrá que evaluar al culminar el semestre. Los primeros resultados académicos que obtuvimos son buenos en el contexto, pero para pasar línea y tener más claridad hay que esperar un poco más", insistió.

Como "preocupación adicional", Arim puso la lupa en "los efectos hacia 2021" y dijo que Udelar está "en conversaciones con ANEP" para trabajar con la generación que culminará la educación secundaria este año.

"Es claro que la generación que está terminando sexto de liceo en 2020 no la termina en igualdad de condiciones que la de 2019. Por eso tenemos que coordinar con ANEP esa transición. Estamos hablando de más de 18 mil estudiantes que concurran a Udelar habiendo terminado un sexto año que no es en condiciones normales", afirmó.