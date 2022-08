Un distrito de Missouri, en Estados Unidos, avaló la vuelta del castigo físico a niños en las aulas

En el distrito escolar de Cassville, del sureño estado Missouri, en los Estados Unidos, los niños volverán a enfrentar castigos físicos con una paleta de madera cuando el docente considere que cometió una infracción.

La medida había sido desterrada en 2001 pero esta vuelta condice con una práctica permitida en 19 estados y avalada por la Corte Suprema, que dejó abierta la decisión a cada estado.

En el distrito del estado sureño la decisión de volver a los castigos corporales fue resuelta tras una encuesta enviada a los padres que se mostraron partidarios de más rigor disciplinarios sobre sus hijos, según informó la prensa local.

La superintendente escolar de Cassville, Merlyn Johnson, dijo al medio estadounidense The Hill que "las quejas que hemos escuchado de algunos padres es que no quieren que sus alumnos sean suspendidos. Quieren otra opción”.

Por eso, añadió, “esta era simplemente la otra opción que podíamos utilizar antes de llegar a ese punto de suspensión".

La medida de los golpes, que había sido eliminada en este distrito en 2001, se aplicará como última opción si otras medidas no funcionan, dice la norma sancionada en julio y que acaba de entrar en vigencia.

El castigo se hará de “forma razonable y por recomendación del director” y con presencia de un testigo, dijo Johnson.

Además, nunca se impondrá en presencia de otros alumnos y serán solo uno o dos golpes para los más jóvenes y tres golpes como máximo a los mayores.

El único castigo permitido es "golpear las nalgas con una paleta de madera", según el diario Springfield News Leader.

El mismo medio de comunicación dijo que los padres podrán firmar un formulario en el que aceptan el castigo para sus hijos.

El número de padres que aceptarán esta medida aún se desconoce, ya que hasta hace un par de días se estaban enviandolas notificaciones a los padres.

Tras los golpes al estudiante se debe enviar un informe al superintendente para explicar los motivos del castigo.

Según The Washington Post, no está claro qué constituye exactamente la "fuerza física razonable" y la superintendente Johnson no quiso dar declaraciones a ese diario.

No todos los padres están de acuerdo con que vuelvan los golpes a su distrito, como lo hizo saber Miranda Waltrip al medio OzarksFirst.com.

"Vivimos en una comunidad muy pequeña en la que la gente se ha criado de una manera determinada y se ha visto envuelta en el hecho de haber crecido con la disciplina y los golpes. Y así, para ellos, es como volver a los viejos tiempos, pero no lo es porque al final va a hacer más daño que bien".

Durante siglos, los alumnos han sido azotados o golpeados con reglas y paletas en Estados Unidos.

En el año 1867, el estado de Nueva Jersey fue el primero en prohibir esta práctica en los colegios públicos.

En 1977, el Tribunal Supremo dejó abierta la decisión a los estados para prohibir o no el castigo corporal. Hay 19 estados del país que aún lo permiten, la mayoría de ellos en el sur de Estados Unidos.

Según The Washington Post, cifras de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación estadounidense muestran que entre 2017 y 2018 más de 69.000 niños y adolescentes fueron golpeados en la escuela.

El sureño Mississippi es el estado con la tasa más alta, con 20.000 estudiantes. Le siguen Texas y Alabama.

Estudios publicados por la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Psicología advierten de los efectos adversos del castigo corporal, ya que podrían desencadenar problemas emocionales, temperamentales y académicos.

La Organización de las Naciones Unidas considera a esta práctica como una violación de los derechos humanos.

France 24