Un exasesor de Trump asegura que ayudó a planificar un golpe de Estado contra Maduro en Venezuela

El reconocimiento se dio en una entrevista que le hicieron al exfuncionario en la cadena CNN en la que habló sobre el ataque contra el Capitolio de Estados Unidos ocurrido el 6 de enero de 2021.

Durante la entrevista, Bolton cuestionó que la comisión que investiga el asalto al Capitolio responsabilice a Trump de haber incitado a la violencia del 6 de enero en un intento de aferrarse al poder y aseguró que el exmandatario no es lo suficientemente competente para llevar a cabo un "golpe de Estado cuidadosamente planeado".

"Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, pero ya sabes (en) otros lugares, sé que requiere mucho trabajo. Y eso no es lo que él (Trump) hizo", aseguró.

Entonces, el entrevistador le preguntó a qué intentos de golpe se refería, a lo que Bolton respondió diciendo que no iba a entrar en detalles y, seguidamente, mencionó a Venezuela.

"Resultó no tener éxito. No es que tuviéramos mucho que ver con eso, pero vi lo que se necesitaba para que una oposición intentara derrocar a un presidente elegido ilegalmente y fracasó", dijo.

Siendo asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Bolton impulsó la adopción de sanciones contra el gobierno de Maduro, luego de que este fuera reelegido en el cargo en 2018 en unas elecciones tachadas como fraudulentas por gran parte de la comunidad internacional.

Como consecuencia de ello, la Casa Blanca decidió reconocer al entonces presidente del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guiadó, cuando este, invocando artículos de la Constitución venezolana, se juramentó en enero de 2019 como presidente interino del país.

A partir de entonces, Guaidó hizo numerosos llamados a los militares venezolanos para que le retiraran el apoyo a Maduro y contribuyeran a una transición política en el país.

En esos esfuerzos, Guaidó recibió el apoyo público de Bolton.

El 30 de abril de 2019 hubo una operación mediante la cual el opositor venezolano Leopoldo López, fundador y líder del partido Voluntad Popular, escapó de la prisión domiciliaria a la que estaba sometido y estuvo en las calles de Caracas haciendo un llamado a los militares venezolanos para que abandonaran a Maduro definitivamente.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido’s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship.