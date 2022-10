Un fotógrafo encontró a Margot Robbie y Cara Delevigne en Argentina, fue agredido y está internado

El rumor comenzó a circular por las redes sociales el fin de semana: la actriz australiana Margot Robbie y su colega y también modelo, Cara Delevigne fueron avistadas en Buenos Aires. En cafeterías, en las calles, en restaurantes. Sin embargo, no aparecían fotos de la dupla en su visita a la capital argentina.

En la madrugada del domingo, el fotógrafo Pedro Orquera localizó a las actrices en Patagonia Sur, uno de los restaurantes del chef Francis Mallman, ubicado en el barrio La Boca. Al acercarse para fotografiarlas, dos amigos de las estrellas de Hollywood lo atacaron y lo golpearon. Producto de la agresión, el paparazzi terminó con una fractura expuesta de codo por la que tuvo que ser operado e internado.

"Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire", contó el paparazzi al diario argentino La Nación.

Los agresores fueron detenidos e imputados por lesiones graves. Tras dos días en prisión, este lunes fueron liberados con la prohibición de abandonar Argentina, por lo que sus pasaportes fueron retenidos. Además, se les impuso una caución judicial de 200.000 pesos argentinos (unos US$ 1.400).

Los detenidos son Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara. Ambos son británicos y están vinculados al mundo del cine. Hopkins es un operador de cámara que trabajó en películas como Spider-Man: lejos de casa, Han Solo y Bandersnatch, la película de la serie Black Mirror. McNamara, en tanto, es productor y socio comercial de Robbie. Los dos hombres formaron parte del equipo de rodaje de Barbie, película protagonizada por la australiana que se estrenará en 2023.

Las actrices tenían planeado continuar su viaje por el sur argentino antes de volver a Londres. Sin embargo, se quedarán en Buenos Aires hasta que se resuelva el destino de sus acompañantes.