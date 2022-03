Es miércoles de Carnaval y, con más razón entonces, miércoles para leer, elegir no hacer nada (si estás de vacaciones) o hacer mucho (no importa cuál sea tu situación contractual con la vida), además de zambullirte en el Pícnic! de hoy. Hablemos del futuro y de cómo lo imaginamos. Hablemos del futuro y de cómo lo construimos. En eso estuve pensando desde que me mandé una carta a mi misma que me llegará en el futuro, en un año exacto. El sitio web FutureMe te permite eso mismo: enviar un mail a tu yo futuro, tal vez para contar qué te pasa y que no recordarás igual en un tiempo, o para dejar asentado un objetivo que vaya a saber cómo evoluciona.



Me hizo acordar a algo que se me pasaba por la cabeza frecuentemente cuando era niña y adolescente y sentía que una “gran injusticia” me había afectado, una “injusticia” que yo no cometería en el futuro con mis hijos. ¿Pero cómo la recordaría? Más de una vez abrí una libreta de notas y escribí listas de todo lo que no haría cuando fuera adulta: no le pediré a mis hijos que ordenen su cuarto a cada rato, no interrumpiré a una persona cuando está terminando un libro, no me quejaré porque tenés que hacer la comida para los hijos que decidí tener, no obligaré a nadie a comer lechuga o zapallitos rellenos… Ahora hago todo lo que escribí que jamás haría, tal vez porque perdí esa libreta o tal vez porque ser adulto implica, en gran parte, generar amnesia de cierta parte de tu vida.



Hoy me mandé una carta al futuro que empieza así “Carina, acá te escribe Carina para decirte que no te preocupes por lo mismo que te estabas preocupando hace un año”. Más allá de lo ingenioso de este sitio web que profundiza en nuestra fascinación con el futuro y con quiénes seremos en años venideros, es un ejercicio muy saludable escribir lo que te pasa ahora para leerlo y, ojalá, reírte de eso en un año o dos o 10. A veces las tristezas se superan mejor si uno piensa: “en este mismo momento del año que viene me estaré riendo de eso por lo que ahora lloro”. No aplica a todo, pero ayuda.



Acá se pueden leer las cartas de miles de personas que se escribieron al futuro y es fascinante. Me gustó mucho esta carta de Eileen: “Querido Yo Futuro. Hola Eileen Espero que el próximo año, cuando te acerques a los 82, el Señor te haya mantenido saludable y no te estés quejando por el peso. Alégrate de que todavía estás aquí y confía en que tu cerebro todavía está intacto.

Sigue siendo paciente con los jóvenes, ellos no han vivido la edad que tú tienes y no pueden apreciar la buena vida que tienen. Nos vemos en 12 meses”. ¿Qué diría tu carta a tu futuro tú? Soy Carina Novarese y siempre te leo si me escribís este mail.