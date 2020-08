No es fácil saber cuándo Ernesto Talvi decidió que quería ser presidente de la República. Lo que se sabe es que no fue un acto impulsivo, sino que hubo una muy larga y minuciosa preparación. Visto el final, también parece que nunca habría decidido ser político, ocupar cargos políticos, sino ser presidente. En todo caso, como escalón previo y no querido, ministro de un Ministerio importante y rutilante: Economía, Relaciones Exteriores, Educación.