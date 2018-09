Un puerto en el dique Mauá: los argumentos a favor y en contra del proyecto que divide al FA

La cámara de Senadores aprobó en diciembre del año pasado un proyecto de ley que habilita la enajenación de dos predios del dique Mauá, ubicado sobre la rambla del Barrio Sur, para que el empresario argentino Juan Carlos López Mena construya allí una nueva terminal portuaria para pasajeros. En aquel momento, todos los sectores del Frente Amplio acompañaron la iniciativa y solo se opusieron el Partido Colorado y el Partido Independiente. Pero ahora la situación cambió: comunistas, socialistas, el MPP y la Vertiente Artiguista repudian el proyecto que los senadores sancionaron hace nueve meses y pretenden modificarlo antes de que se vote en Diputados.

No a la enajenación

“Nos oponemos a la enajenación. A que se le transfiera a un particular un bien público que es parte del patrimonio de todos los uruguayos, sin posibilidad de vuelta a atrás. El dique es una porción de nuestro territorio. El tema de la propiedad es realmente el punto importante”, explicó a El Observador el diputado comunista Gerardo Núñez. Según el legislador, lo acertado sería evaluar ofrecer una concesión. Es decir, permitir el uso de esos predios mediante el establecimiento de un canon que pagaría López Mena.

Núñez destacó que este reclamo no es nuevo: “En 2016, cuando esta propuesta ingresó en aquella Rendición de Cuentas, nosotros dejamos claro que la idea no era la adecuada. Se decidió, en aquel momento, convocar un espacio bicameral para discutir este tema, pero eso nunca sucedió y entró directamente al Senado”, detalló el diputado.

Más puestos de trabajo

El Nuevo Espacio, liderado por el senador oficialista Rafael Michelini, es una de las agrupaciones que defiende el proyecto tal cual está redactado. “Somos conscientes que hay dificultades pero a pesar de ellas creemos que, en función de las necesidades de empleo que existen en Uruguay y de las particularidades que se viven actualmente en la región, sin dudas, esta obra ayudará a mejorar las condiciones de vida de los uruguayos”, precisó el legislador.

Para Michelini, “la gente no se da cuenta, realmente, del problema de empleo que esta sufriendo el país”. “Hoy el Estado propone una obra para una zona de la ciudad que esta completamente degradada y muy deteriorada. Se propone un elemento que permite recuperar esos predios de una forma importante y eso se debe priorizar”, detalló.

Según explicó el senador este proyecto no se puede financiar con un canon. “Es un proyecto que tiene números rojos. No se paga con el cobro de una tasa de uso. Si la alternativa es hacerlo por concesión, el Poder Ejecutivo ya lo podría haber hecho. Pero no se pudo”, dijo Michelini y resaltó que si no se “enajenan esos padrones, es muy difícil que la obra se concrete”.

El diputado comunista señaló que el tema merece ser debatido en el interior de la fuerza política. “Esta discusión implica la decisión estratégica para el desarrollo del país. Pretendemos que el Frente Amplio asuma este debate más allá de la discusión de la bancada”, dijo Núñez y aseguró que “la puerta para idear una alternativa todavía no está cerrada”.

Este lunes se reunirá nuevamente la Departamental de Montevideo para tomar una decisión y la idea del oficialismo es llegar a una posición que tenga el mayor consenso posible.

La posición de los vecinos

Las personas que residen en el Barrio Sur y Ciudad Vieja se han manifestado reiteradas veces en contra del proyecto. Además de estar en desacuerdo con que se vendan padrones de la costa uruguaya a empresarios particulares, el reclamo de los vecinos cuestiona, sobre todo, el uso que se le dará al dique Mauá una vez culminadas las obras.

"Eso incluye una terminal portuaria, un centro comercial, un hotel de cinco estrellas y estacionamientos subterráneos. Eso nos parece bastante inapropiado para este lugar. ¿Si la zona es un zona deprimida, la solución es poner un shopping? Me parece un mensaje lamentable”, detalló una mujer a Telemundo el pasado 4 de agosto, cuando los residentes se concentraron a la entrada del dique con carteles y pancartas en contra del proyecto.



Los vecinos entienden que se deberían buscar usos apropiados para la rambla, donde, habitualmente, la gente sale a andar en bicicleta, trotar o caminar. “Me parece que los programas que se proponen podrían generar un recambio social muy negativo, un proceso de gentrificación y de expulsión de algunas personas que viven aquí”, aseguró la mujer y concluyó que la idea es mejorar esa zona, y “mejorar no es poner un shopping ni un hotel de lujo”.

Inddhh pide más debate

La Institución Nacional de Derechos Humanos pidió a los legisladores que se genere un mayor debate antes de tomar la decisión final. “Que se otorgue el tiempo necesario para la generación de instancias apropiadas para dar a conocer ampliamente esta iniciativa y los estudios de factibilidad técnica presentados, favoreciendo las mayores posibilidades reales para su discusión pública”, dijo la institución en un comunicado difundido este viernes.