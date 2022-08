Un tercio de los brasileños no puede los comprar alimentos básicos para comer todos los días

Bajo el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, Brasil retornó al mapa del hambre que elabora la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y del que había sido retirado en 2014 luego de décadas de programas sociales que sacaron de la pobreza extrema a 36 millones de brasileños.

La decisión del organismo es consistente con los números que maneja la Red Brasileña de Pesquisa en Soberanía y Seguridad Alimentaria (Red Penssan), cuyo último informe señala que en la primera economía de América Latina 125 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria y 33 millones padecen hambre a diario.

La conclusión es similar al resultado de una encuesta realizada por el instituto demoscópico Datafolha en 183 ciudades entre mayores de 16 años y divulgada por el diario Folha de Sao Paulo. Según el sondeo, un tercio de los brasileños no puede adquirir alimentos suficientes todos los días para alimentar a su familia.

El relevamiento, además, da cuenta de una situación que tiende a agravarse. El trabajo precisa que la proporción de personas en esa situación pasó del 26% al 33% entre mayo y julio, y que el 67% modificó en los últimos meses sus hábitos de compra por falta de poder adquisitivo.

El informe detalla que la mayor parte de quienes no pueden alimentarse correctamente son personas que viven en hogares con ingresos menores a dos salarios mínimos -el equivalente a US$ 400-, en un contexto en el que los precios de los alimentos se dispararon, llevando el litro de leche a casi US$ 2 dólares, un aumento del 41% en 10 meses.

Según Datafolha, en ese universo, el 46% de los encuestados manifestó que votará por el expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva en las elecciones del 2 de octubre, y solo el 12% dijo que votará por la reelección del presidente Jair Bolsonaro.

En junio pasado, y luego que la Red Penssan difundiera que 33 millones de brasileños padecen hambre, el Congreso aprobó una ley para elevar de 75 a 120 dólares el plan social Auxilio Brasil hasta fin de año.

Consultados por Datafolha sobre la decisión, el 56% de los electores indicó que el plan social que paga el gobierno es insuficiente y el 61% consideró que el principal objetivo del aumento es "ganar votos por parte del presidente" Bolsonaro.

“La escalada del hambre en Brasil se expresa en platos cada vez más vacíos, ojos cada vez más preocupados y números en permanente y vertiginoso ascenso”, advirtió la Red Penssan en el informe de resultados de su Segunda Encuesta Nacional sobre Inseguridad Alimentaria.

“El país ha retrocedido a un nivel equivalente al que registraba la década de 1990”, señaló la red, que integran investigadores, profesores, estudiantes y profesionales de Ação da Cidadania, ActionAid Brasil, la Fundación Friedrich Ebert Brasil, Ibirapitanga y Oxfam Brasil.

Las estadísticas informadas por la Red Penssan se recopilaron entre noviembre de 2021 y abril de 2022, y son el resultado de 12.745 entrevistas realizadas en hogares urbanos y rurales de 577 municipios en 26 estados, y los resultados comparados con la Escala Brasileña de Inseguridad Alimentaria que utiliza el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

Los datos hablan de una veloz escalada del hambre. En 2018, antes de la asunción de Bolsonaro, el 5,8% de los brasileños padecía hambre. En 2020, la situación afectaba al 9% de la población y en lo que va de este al 15,5%, en un país que, además de ser la primera economía de América Latina, exhibe un PBI que se encuentra entre los veinte más grandes del mundo.