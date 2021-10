Un uruguayo ganó US$ 30 mil en un torneo de Call of Duty para celulares

Un uruguayo ganó US$ 30 mil en un torneo mundial del popular videojuego Call of Duty para celulares.

Criss Bond, o Criss Gokuu (su nombre original quiere mantenerlo en reserva porque le gusta ser identificado de esta forma), de 33 años y oriundo de Trinidad, Flores, fue invitado por Activision, con quien tiene una alianza como streamer.

La competencia se jugó en dúo. Uno de ellos era un jugador profesional del Call of Duty mobile y el otro era un streamer. En la competencia, participaron 25 dúos, en un partida privada organizada por el fabricante del juego.

Tras jugarse cinco rondas, obtuvo el máximo galardón. “Jugué con el mejor jugador de Latinoamérica. Se ganó un buen botín de plata”, comentó.

Su vida

Criss Bond se define como un influencer de videojuegos. Desde hace seis años se alía con marcas y empresas de gaming quienes le pagan dinero para mostrar sus productos.

“He trabajado con muchas empresas. Vivo de esto. Testeo, promociono y les hago tareas de marketing”, comentó este trinitario, que trabaja desde su casa, en donde también realiza transmisiones en Twitch, con más de 30 mil seguidores, y YouTube, donde casi tiene 94 mil.

Hoy tiene una alianza con marcas internacionales de las cuales es embajador. “En Uruguay es difícil crecer. A mí se me dificulta un poco más porque soy del interior”, comentó.

Una de las acciones que suele realizar es probar los juegos en modo beta, mostrar esos videos en internet y promocionarlos. Los que más prueba son los relacionados a los juegos de disparos. Entre ellos, se destacan Valorant y Call of Duty.

Con Activision se unió gracias a un vínculo que le facilitó “un colega” streamer que busca creadores de contenido para mostrar sus creaciones.

“Es una actividad que tiene altibajos. A veces te va bien y a veces más o menos”, comentó Criss, quien trabaja principalmente en las noches para llegar a los usuarios que pretende. Esto obedece, aseguró, a que hay juegos que a veces no son tan populares y otras veces sí. “Al dedicarme a esto hay juegos que no tienen tanto impacto”, agregó.

Si bien ha jugado en distintos torneos, no se siente jugador profesional de e-sports, más allá de que ha acudido a algún evento internacional en la región. “Mi intención es crecer mucho más. Con el crecimiento vienen más marcas. El mayor dinero viene por ahí”, comentó.

Dedicar su vida a esta actividad le ha tomado “años” de trabajo. “Por lo menos a mí. Hay gente que lo hace en menos”, dijo.

“Esto para mí es un trabajo por más que muchos lo puedan ver como solo jueguitos. Ganás más que en un trabajo normal. No todos pueden”, agregó.

Criss apuntó que esto no es un trabajo de ocho horas en que “vos sabés que mañana lo tenés seguro”. “Acá si no lo trabajás, no cobrás. Todo el tiempo tenés que hacer cosas nuevas e innovando. El esfuerzo es todo”, comentó.

Lo más difícil, dijo este influencer, es que la gente conozca el trabajo que realiza cada streamer y genere popularidad. Y para lograr esa notoriedad pública, necesitan generar contenido de buena calidad en internet y vincularse de manera adecuada con la industria. “Estoy permanentemente en el PC”, comentó.

La mayor parte de la tecnología que dispone como herramienta para trabajar fue obtenida gracias al aporte de las marcas que se lo dieron para promocionarlo. Al mismo tiempo, también invierte dinero para lograr un mejor rendimiento de su computadora. “Se puede hacer con bajos recursos. A mí siempre me gusta tener lo mejor porque me interesa mostrar la mejor calidad en lo que hago”, indicó. Esto lo hace, puntualizó, ya que los videojuegos cada vez requieren condiciones más exigentes para correr en los dispositivos.

En Uruguay hay más streamers y creadores de contenido que han alcanzado mucha popularidad. Uno de ellos es Robertson Escuotto, más conocido como Tellier50, quien tiene 478 mil seguidores. Se trata del jubilado gamer de 70 años, que ha tenido impacto en el mundo por pasar horas jugando distintos videojuegos. l