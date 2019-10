Una cantina y una presunta red de trata, las pistas que sigue la Justicia en el caso Milagros

Yanina Milagros Cuello estaba pronta para acostarse a dormir. Eran las 23:30 horas cuando recibió una llamada e inmediatamente le avisó a su padre que iba hasta la plaza de Pando, a unas ocho cuadras de su casa, y regresaba enseguida. Desde esa noche, el 3 de diciembre de 2016, nada se sabe de ella. Mili –como le dicen sus familiares y amigos– tenía 16 años al momento de su desaparición.

Este martes cuatro personas fueron detenidas por el caso, en el marco de la investigación que lleva a cabo la fiscal Alicia Ghione, informó Telemundo y confirmó El Observador.

La investigación apunta a que la adolescente era víctima de explotación sexual, y tres hombres –un peruano y dos uruguayos– quedaron a disposición del juez por los delitos de retribución y contribución a la explotación sexual. "Hubo testimonios, giros de dinero, trafico de teléfonos, que sirvieron para dar con estas personas y vincularlas con el caso", afirmó Ghione.

La hermana de Milagros declaró como testigo y también fue detenida, aunque la fiscal dijo a El Observador que pedirá su liberación porque no hay pruebas para mostrar el vínculo con este delito.

En los próximos días la fiscal llamará a declarar a otros involucrados para intentar encontrar a Milagros.

En diálogo con El Observador, la madre de la joven, Nancy Baladán, contó que ante "la falta de respuestas" empezó la búsqueda de su hija en paralelo con la Policía. De esta forma llegó a una cantina de Pando, en donde, según dijo, a su hija la vieron al menos dos veces antes de su desaparición. "En un cumpleaños la encontraron ahí y la hermana le preguntó qué estaba haciendo. Otro día, yo venía de Montevideo y las vi a las dos por la ruta, me dijeron que iban al baile en esa cantina", relató.

El dueño de la cantina es uno de los detenidos y la línea que investiga la Justicia es que está presuntamente involucrado en la explotación sexual de Milagros. La madre contó que su otra hija, hermana de la joven desaparecida, no le insinuó "nada extraño" sobre el lugar. La mujer sospecha ahora, sin embargo, que también es víctima de trata. Aseguró que nunca sospechó que Milagros podría estar atravesando esa situación.

Hasta el momento, los tres hombres no se refirieron qué pasó con Milagros, y esa es la gran interrogante para la que su madre quiere respuesta. "Está bueno que se avanzó, pero, ¿dónde está Mili? Si procesan a estas personas yo quiero una respuesta de dónde está Mili", aseguró.

Baladán dijo que recibió extorsiones desde que comenzó su propia investigación por fuera de la policial y hasta amenazas de muerte, lo que la convence de que su hija es víctima de una red de trata de personas.

Cuatro meses después de la desaparición, la mujer denunció que recibió mensajes en Facebook desde México diciendo que tenían a su hija, pidiendo un rescate para que no la mataran.

Cuestionamientos

Nancy Baladán realizó dos denuncias ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) porque consideraba que la Policía y la Justicia "no hacían lo suficiente". La última fue hace aproximadamente 15 días, acompañando a madres que se encuentran en su misma situación. "La Justicia no actuaba, no se movía, por eso hice la segunda denuncia y acompañé el reclamo de otras mujeres. Esa fue mi pelea de siempre, que me dieran respuestas", sostuvo.

Mariana Mota, directora de la Inddhh, confirmó a El Observador las denuncias recibidas. "Diferentes colectivos están preocupados por las situaciones de mujeres de todas las edades que han desaparecido y que no han recibido resolución de los organismos. No han aparecido ni se ha dado una respuesta sobre qué fue lo que paso con ellas, y es lo que reclaman", explicó.

Además, agregó que "si los casos están vinculado a la trata (de personas) son complejos, y deben intervenir de forma coordinada varios organismos", zanjó.