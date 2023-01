Una red social entre vecinos: jóvenes crearon una app para gestionar edificios

Desde que comenzó su vida independiente en Montevideo, Andrés Piazze ha vivido en distintos edificios.

Y según contó en entrevista con Café & Negocios, en todos ellos encontró patrones comunes que consideró debilidades para su funcionamiento, destacándose, entre tantos otros, que en ninguno de estos edificios había un espacio en el que cada residente pudiera gestionar sus necesidades inmediatas sin tener que optar por acudir a los administradores a través de un correo electrónico.

Esto lo llevó a idear una herramienta para que los administradores puedan ofrecer a los residentes de sus edificios agilidad en la respuesta a distintas cuestiones, sobre todo, en lo que necesitan para el uso de sus apartamentos.

En 2020, Piazze juntó un equipo de trabajo con dos ingenieros —y él, contador público— realizó un proceso de entrevistas para ver si el mercado estaba dispuesto a recibir una aplicación de este tipo y, entendiendo que había luz verde, decidió iniciar el desarrollo de la plataforma.

En la primera instancia, el equipo se encargó de definir lo que pretendía de la plataforma, para así buscar en el mercado uruguayo qué empresa de software podría desarrollarla. Finalmente, se tomó la decisión de contratar a un ingeniero freelancer que, con un equipo de trabajo detrás, fue completando etapas en la creación de la plataforma: TuAppto.

Pasaron las etapas de testeo con administradores para definir si les servían las cualidades de TuAppto, que para Piazze fue "muy importante" porque a veces los llevó a modificar algunas funcionalidades, y finalmente se lanzó al mercado como una plataforma para los administradores y también para los residentes de los edificios.

Sobre los beneficios de la plataforma para los administradores, Piazze sostuvo que a través de esta se pueden realizar distintas actividades vinculadas a la gestión de los edificios. Algunos ejemplos son que las personas pueden recibir todo el detalle de los gastos comunes, y pagarlos; pueden llevar a cabo asambleas e incluso se pueden realizar votaciones virtuales: "Esto para nosotros es genial porque a veces quedan temas pendientes de la asamblea y gracias a esto no se deben realizar de vuelta asambleas para confirmar o habilitar estas decisiones". Esto se hizo posible por una modificación en la ley de propiedad horizontal que apareció en la pandemia, porque antes era obligatorio hacer las asambleas de forma presencial.

Además, los administradores pueden notificar a los residentes de distintas noticias, como el mantenimiento de cierta área común. Y también tiene un módulo de control del personal dependiente del edificio: entradas y salidas de porteros, encargados de limpieza y más.

En lo que respecta a las funcionalidades destacadas por los residentes, Piazze destacó la reserva de espacios comunes y los comunicados internos. El residente también puede dar avisos de visita que está esperando en su apartamento para que el portero tenga la seguridad de que la persona que entra sea esa y no otra, y se pueden gestionar también avisos de llegada de mensajería.

El precio de la plataforma

Consultado sobre el precio que tiene la plataforma en un edificio, Piazze dijo que actualmente el costo varía para cada administrador. "Nos sentamos a conversar con el administrador, y vemos sus posibilidades", afirmó el fundador de TuAppto, y explicó que este tipo de funcionamiento se debe a que en el mercado uruguayo hay mucha diferencia económica entre un administrador pequeño y un administrador grande. Tanto es así que a otras plataformas de este estilo —que cobran un precio de entre US$ 1 y US$ 1.5 por apartamento—, los administradores más pequeños no pueden acceder.

"Tratamos de que el cliente esté conforme con la plataforma; seguro que lo que va a pagar es lo que necesita", sostuvo respecto a su foco al momento de vender.

TuAppto actualmente está trabajando mayormente en nuevos proyectos, es decir, en complejos que se están construyendo. Si bien esta plataforma se puede aplicar a cualquier edificio que está funcionando, en general, a los administradores les resulta más sencillo pensar en usar la plataforma en nuevos edificios.

El futuro de la plataforma

TuAppto está en una primera etapa, pero su equipo de trabajo ya tiene una visión para su futuro.

Según contó Piazze, el equipo apuesta a generar algo más en esta plataforma: centrar en una en una aplicación las necesidades que tiene un residente con su administrador. "Poder darle al residente un servicio para cubrir aquellos problemas que tenga en su apartamento, es decir, si necesita un carpintero de confianza, si necesita un cerrajero de confianza, si tiene problemas de plomería. Que todo esto se pueda concentrar en la plataforma TuAppto", explicó.

"Vemos que tiene mucho potencial en Uruguay", concluyó.