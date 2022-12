Una reunión de “menos de 10 minutos” con Balbi, acusaciones al FA y responsabilidad de Maciel: la defensa de Ache ante Ciudadanos

Con una encendida crítica al rol que está desempeñando el Frente Amplio en el tema, señalando las responsabilidades que corresponden al subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y mencionando que ella no tuvo ninguna injerencia, la vicecanciller Carolina Ache se defendió este jueves ante los legisladores de Ciudadanos acerca de su rol en la emisión del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La reunión, que duró unas dos horas y estuvo rodeada de hermetismo, se produjo a pedido de los dirigentes del sector, que habían quedado en una “situación incómoda” luego que se conocieran las conversaciones que Ache mantuvo con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, en las que el jerarca le advierte que Marset era un narcotraficante “pesado y peligroso” cuya liberación sería “terrible”.

Pese al encuentro, el grupo definirá el lunes (cuando esté presente el líder del sector, el ministro de Ambiente, Adrián Peña) si mantiene el respaldo o si se lo quita, forzando al presidente Luis Lacalle Pou a tener que hacer un nuevo cambio en el gabinete.

Este extremo fue el que procuró desactivar Ache, con las respuestas que dio, pero principalmente con un documento que elaboró y entregó a todos, en el que da su versión de lo ocurrido, apuntando que se trata de una “maniobra política de la oposición” a la que “poco le importa el correcto accionar de los jerarcas y la salvaguarda del Estado de Derecho, pero si el rédito electoral de confundir a los ciudadanos”.

Federico Gutiérrez

El senador Pablo Lanz fue el vocero

“Espero que el Partido Colorado al que pertenezco no se preste a este juego político electoral cuyo único fin es degradar al gobierno de coalición, al que todos tenemos el deber de proteger y preservar”, dice el documento al que accedió El Observador y destacó que así lo entendió Lacalle Pou.

En el documento, del que informó El País, Ache mencionó que desconocía que se estuviera tramitando el pasaporte a Marset y aunque lo hubiera sabido, aseguró que no estaba dentro de sus "competencias la posibilidad de incidir en el proceso”.

A su vez, señaló a Maciel y a las autoridades del Ministerio del Interior, mencionando que todas estaban al tanto durante la interpelación.

“Es cierto que en ese momento no le hice saber al canciller Bustillo de las referidas comunicaciones con el subsecretario Maciel. No lo hice, justamente por lo anterior. Se trataba de consultas informales, que en ese momento no parecían tener relevancia alguna para Cancillería. Puesto que en todo caso, el tomar posibles acciones ante la peligrosidad de un ciudadano no está dentro de las competencias de MRREE y no se me hizo una solicitud formal, ni siquiera informal, de hacerlo”, escribió.

A su vez, agregó que “es evidente que si realmente se pretendían acciones concretas por parte de Cancillería una solicitud de esa magnitud debía haber sido realizada por los canales formales”.

En la carta, incluyó una reflexión personal pidiendo al resto que se pusieran en su lugar. “El número dos del Ministerio del Interior, repartición a cargo de la Seguridad Pública, en el marco de una solicitud informal me realiza ese comentario. Por lo que era más que evidente que esa información ya la manejaban quienes eventualmente estaban en condiciones de actuar", escribió.

Para la vicecanciller "es inimaginable que un comentario a través de un mensaje informal de WhatsApp puesto al margen de una consulta puntual, se lo pretenda convertir en el requerimiento de una accionar concreto".

"Ahora bien, al momento de la interpelación del 22 de agosto de 2022, casi diez (10) meses después de ese intercambio de mensajes vía WhatsApp, ya todos los jerarcas, tenían pleno conocimiento de la totalidad de las comunicaciones y su contenido. Tal es así, que durante el transcurso de la interpelación se hizo expresa referencia a las mismas”, dice el documento.

Ache también mencionó que el 17 de noviembre de 2021 recibió una solicitud de audiencia de Alejandro Balbi, la que fue concedida para el día 24 del citado mes y año. “En esa audiencia de no más de diez (10) minutos, Balbi requirió información sobre las fechas de envío de la valija diplomática a Emiratos Árabes, información que se le brindó y que perfectamente pudo obtener el mencionado letrado en la oficina pertinente. En dicha entrevista Balbi no me mencionó en ningún momento el nombre de su cliente, ni la urgencia del trámite”, sentenció.