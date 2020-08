Una startup latinoamericana seduce a un tiburón de “Shark Tank”

Tras varios años de prueba y error, a mediados de 2018 nació Solubag, un emprendimiento chileno que genera bolsas solubles en agua. La innovación -posible a partir de azúcares y polivinil alcohol, el mismo componente del recubrimiento de los medicamentos tipo cápsula- no sólo captó la atención en Chile, sino también en países como Perú, México, República Checa y China, entre otros.



Y hace un par de semanas hasta logró conquistar el bolsillo de Kevin Harrington, uno de los tiburones de Shark Tank, el programa de televisión estadounidense tipo reality show, donde grandes inversionistas fichan proyectos de emprendedores.

Cristián Olivares, uno de los fundadores de Solubag, cuenta que luego de dos años de presentaciones a distintos inversoress en Estados Unidos, el abogado y socio de The Harrington Group, Steve Mandell “dijo ‘yo voy’. Él me dio la opción de hablar con Kevin y le encantó”, dice.



Las conversaciones comenzaron a fines del año pasado, y gracias a la pandemia y el encierro, “todo se aceleró” y la operación se pudo concretar.

Esto dio paso a que hoy el 40% de la compañía pertenezca a The Harrington Group.



“Esa compra ya está activa. Se cerró hace un par de semanas y ya son parte del directorio de Solubag”, explica Olivares.

Añade que al creador de los infomerciales “le gustó que fuera un producto de consumo masivo y con mucho potencial, justo en medio de la coyuntura por la restricción de bolsas plásticas”.

Rumbo a Miami

El emprendedor adelanta que viajará a Miami, Estados Unidos, para abrir una oficina y así, “ya estaríamos entrando en tierra derecha para empezar a vender dentro de unos seis meses más”.

La empresa cuenta con cinco tipos de productos solubles al agua: bolsas de tela -en siete formatos-, bolsas tipo camiseta (de supermercado), detergente en láminas, bolsas para desechos de mascotas y mascarillas, su producto más reciente.

(Diario Financiero - RIPE). l