Una tableta Android que se transforma en notebook

Grandes esperanzas fueron las que alentaron el lanzamiento de las tabletas, una era que se asentó en 2010 con la llegada del iPad. Pero la realidad, otra vez, se encargó de desmentir a la expectativa. Por muchas razones, incluyendo el hecho de que las pantallas de celulares cada vez son más grandes, las tabletas se quedaron en un quiero y no puedo, por lo menos en las preferencias de los consumidores a la hora de elegir qué dispositivos comprar.

Pero las marcas insisten y lo hacen, en algunos casos, con armas sólidas: hardware atractivo y software potente. Luego del iPad, que de alguna manera fue el epítome de la tableta, el mercado fue inundado por modelos Android de todo tipo, color, calidad y precio.

Samsung vuelve a la carga con su propia versión de tableta renovada, que busca colarse por los agujeros que ni un celular ni una notebook logran llenar. Su Galaxy Tab S6, que ya llegó a Uruguay se vende por US$ 979, es una nueva apuesta de la marca coreana por seducir al usuario que busca sobre todo consumir contenidos (videos, música, lectura) pero cada vez más producir contenido, en buena parte relacionado al mundo del trabajo. Es por esto mismo que la nueva tableta lleva inevitablemente a la comparación con el nuevo Note 10, el gigante de Samsung que no ha parado de ganar mercado y que se ha instalado como favorito para millones de personas que antes elegían tener dos dispositivos para hacer lo que ahora logran con uno solo.

Samsung

Del lado de los pros de esta nueva tableta está sin duda su diseño elegante; es fina y liviana hasta el punto que no pesa durante sesiones prolongadas de uso, sobre todo a la hora de mirar videos. En la lista de ventajas también se debe contar su muy buena batería (de 11 a 15 horas, hasta cuatro películas sin interrupciones) y un audio que realmente despega a este dispositivo de lo que puede ofrecer un smartphone, incluso uno de alta gama. El lápiz, que también emparenta a este dispositivo con el Note y su SPen, es otra de sus grandes ventajas, que permite diversificar el uso del dispositivo para tareas tan sencillas como tomar notas “a mano” o tan complejas como crear diseños e ilustraciones digitales minuciosas.

Del lado del debe puede mejorar la reacción del detector de huella, que es algo lento y no siempre responde. Esto tal vez sucede porque se trata de un escáner óptico y no ultrasónico como los que se incluyen en los últimos celulares de alta gama de Samsung. A lo anterior se agrega un software que no siempre le hace honor a un equipo superior en hardware, con un gran poder de procesamiento que a veces se ve innecesariamente frenado por algunos trabuques, justamente, de software.

Comenzando por el diseño la nueva Tab S6 está construida con metal y vidrio y pesa menos de medio kilo. La vedette de esta tableta es la plantalla OLED HDR de 10.5 pulgadas, que permite reproducir contenidos audiovisuales con colores que resaltan sin apabullar, con un brillo adecuado para usarla incluso con luz natural. Tiene la misma densidad de píxeles que un iPad Air o un iPad Pro. Es la pantalla perfecta para mirar videos en formato horizontal y se defiende muy bien a la hora de hacer de ebook, para leer textos verticales.

Samsung

Alrededor de la pantalla se ubican cuatro parlantes Dolby Atmos que son un portento y un gran diferencial a la hora de comparar esta tableta con los smartphones pero también con la competencia. Son los complementos perfectos para ver una película con calidad premium y el equivalente a un sistema de sonido envolvente de los que rodean a una tele, en este caso para una experiencia personal.

Las cámaras de fotos de este dispositivo también son un paso adelante, sobre todo porque se trata de una tableta y no de un celular; en el caso de los smartphones estamos acostumbrados a un avance tras otro y ya no solo en los de alta gama, pero en las tabletas la tecnología para la fotografía suele ser aceptable y poco más. La Tab S6 viene con cámaras frontal y trasera, incluyendo una dual que tiene opción de gran angular.

Características

· Pantalla: 10.5” 16:10 HDR OLED

· Procesador: Qualcomm Snapdragon 855

· RAM: 6GB o 8GB

· Almacenamiento: 128GB o 256GB, con posible expansión con microSD

· Cámaras: 8MP (frontal), 13MP (trasera), 8 MP (trasera, gran angular)

· Batería: 7,040mAh

· Parlamentes: Quad Dolby Atmos

· Peso: 420 gramos

· Dimensiones: 244.5mm x 159.5mm x 5.7mm

Otra característica que diferencia para bien a esta tableta de un iPad es que el almacenamiento (que viene de pique con 128 o 256 GB) se puede extender ampliamente pero adaptándose a necesidades personales con una tarjeta externa. Este es un punto, igual que la batería, vital a la hora de pensar en usar una tableta como sustituta de una notebook. Esta es la guerra que ha intentado dar este sector del mercado, con éxito dispar. Con una capacidad de guardado similar a la de una computadora portátil (que por otra parte cada vez vienen más compactas y con menos GB), una interfaz amigable, intuitiva y práctica, un buen teclado (que en este caso no probé) y un procesador potente, una tableta como la Tab S6 puede dar batalla. Este nuevo modelo no viene con teclado incluido pero se puede comprar una especie de tapa que incluye teclado con muy buen diseño. Habrá que probarlo para confirmar su usabilidad.

Sin cortes

La batería puede durar de 14 a 15 horas con uso pesado, según publicita Samsung; la contra de esta y de la mayoría de las tabletas es que resisten poco cuando no se las usa, porque siguen consumiendo recursos que obligan a recargarlas frecuentemente aunque no se las haya usado. En este caso se agotó luego de dos días sin usarla (y sin apagarla). Una batería tan potente en un empaque tan fino es un gran logro; durante una hora de reproducción de video en Netflix vía Wifi gastó cerca del 10% de la batería. Haga las cuentas y el resultado es muy bueno, sobre todo para viajes largos.

En lo que refiere al software, el usuario de un celular Samsung se encontrará en terreno conocido porque esta tableta usa Android 9 Pie con la capa OneUI de la marca. La Tab S6 permite responder llamadas y mensajes de un celular Samsung. Tiene espacio para mejorar, sobre todo en lo que se llama DeX, que permite adaptar la experiencia en una tableta para que se asemeje mucho a la de una computadora.

El lápiz digital es lo que separa a esta tableta de su competencia y lo que le confiere el valor agregado de productividad, para que sea mucho más que un gran reproductor de video. Al igual que en el Note 10, el S Pen viene con giroscopio y acelerómetro y con Bluetooth, lo que permite usar los “gestos” (Air Gestures, les llama el fabricante) para cambiar los modos de la cámara sin tocar la pantalla, entre otros.

De cualquier forma el stylus es más útil como herramienta de escritura y dibujo que como control remoto. Samsung ha desarrollado un muy buen sistema de reconocimiento de la letra manuscrita (incluso si es algo desprolija) y en mis pruebas siempre logró transformar el texto escrito a mano a texto digital, lo cual es inmensamente práctico a la hora de tomar notas que luego se pueden transformar en documentos Word o PDFs.

Samsung habla de este dispositivo como una “laptop con la movilidad de una tableta”, lo que en teoría es real pero en la práctica todavía cuesta confirmar no tanto porque le falte potencia o funciones sino más bien porque el bendito usuario ha decidido –al menos por ahora- que sigue siendo más fiel a la dupla celular/computadora. Mientras tanto, la Tab S6 es seguramente la mejor o una de las mejores tabletas Android disponibles en el mercado.