Una tarta de tomates fresca que llegó para quedarse

Este blog fue publicado originalmente en el blog Not Only Salad

Con estos días de calor las recetas del blog se están volviendo cada vez más veraniegas y no hay miras de que descienda la temperatura. Por eso les propongo hacer una comida bien fresca, liviana, y muy fácil! Esta tarta de tomates vino para quedarse!

En invierno me encanta hacer tartas más contundentes como una Quiche Lorraine o con vegetales y panceta, pero en verano prefiero usar las verduras de estación lo menos cocidas posible. Por lo general uso una misma receta: una masa de tarta crocante, base de queso crema saborizado, y vegetales esparcidos por encima. ¡No falla! Los tomates están tan lindos últimamente que una tarta de tomates con un buen fileteo de aceite de oliva y albahaca era inminente.

La diferencia entre una tarta sosa y una muy sabrosa está en la sutileza de los sabores utilizados. El queso crema lleva un mix de cositas en poca cantidad, pero que en su conjunto hacen “pum” en la boca. Un toque de salsa picante, un toque de ajo en polvo, un toque de ralladura de limón, albahaca picada bien fino… Son las notas de una sinfonía, cada una con su razón de ser.

*Stephanie Rauhut es gastrónoma profesional y autora del blog "Not Only Salad". Estudió cocina en Uruguay, en Francia, y tras haber tenido durante varios años su empresa de pastelería, se dedica actualmente a la comunicación gastronómica y de viajes.

Para la decoración de la tarta de tomates uso casi los mismos ingredientes que en el relleno. Me parece muy lindo que se vean, siendo ellos tan coloridos.

Masa para la tarta de tomates

Queremos que sea bien tierna, pero a su vez crocante y que no se humedezca rápidamente. Eso lo logramos haciendo una masa con una dosis de materia grasa (aceite de oliva en este caso) y leche. Yo siempre hago las masas en la procesadora porque es muy simple, se hace en segundos y no ensucio nada. Sin embargo, si no tienen hagan el mismo procedimiento que indica la receta y a medida que mezclan vayan agregando la leche. En ambos casos, hecha con procesadora o a mano, tienen que estar atentos para no poner más líquido de la cuenta. Agreguen esas 4 Cdas que indica la receta, trabajen la masa, y agreguen más sólo si está demasiado seca como para unirse.

La receta rindió para forrar un molde de 22 cm de diámetro, hacer todas las estrellitas de los bordes, y encima forrar un molde de tarteleta. Por eso, esta misma receta les va a servir para hacer una tarta de hasta 26 cm de diámetro.

Una vez horneada, saquen la masa del molde para que no se humedezca con su propio vapor. Pónganla sobre una rejilla para que enfríe, y luego sobre la fuente de servicio.

Escaldado de los tomates

El escaldado es una técnica culinaria con la cual se somete a un alimento, tomates en este caso, a un pasaje por agua hirviendo. Se hace con diferentes fines, y en este caso es poder retirarles fácilmente la piel.

En esta receta el escaldado de tomates es completamente opcional. Sin embargo, les recomiendo hacerlo porque los tomates pelados quedan mucho más delicados y suaves que con su cáscara. Notarán la diferencia!

Para escaldarlos, simplemente hay que sacarles con cuchillo la parte del cabito, hacerles un corte en cruz en la base, y cubrir con agua hirviendo. Generalmente con 1 minuto basta, pero a veces se requieren 30 segundos más para que la cáscara salga mejor. Les recomiendo pasar los tomates inmediatamente después por agua fría, así cortamos la cocción y quedan bien frescos. La cáscara se enrollará en algunos puntos, y será muy fácil quitarla.

Tarta de tomates



Porciones: 4

Tiempo de elaboración: 30 minutos + descanso de la masa

Tiempo de cocción: 15 minutos

Ingredientes



Masa de tarta

180 gr (1 1/2 Tazas) harina

1/2 cta polvo de hornear

1/4 cta sal

3 Cdas aceite de oliva

leche, cantidad necesaria (aprox 4 Cdas)

4 tomates perita chicos

Relleno de queso crema:

250 gr queso crema firme

2 Cdas aceite de oliva

hojas de 2 ramitas de albahaca, bien picadas

2 ctas ralladura de limón

gotas de Tabasco

pizca de ajo en polvo

sal, a gusto



Para decorar:

hojas de albahaca

aceite de oliva

ralladura de limón

Procedimiento

Masa:

Poner los ingredientes secos en la procesadora con el accesorio para masas. Agregar el aceite de oliva y prender. Agregar la leche de a poco con la máquina andando, poniendo lo necesario para que se forme una bola que se despega de los lados. Dejar descansar 30 minutos. Precalentar el horno a 180ºC y mientras estirar la masa en una mesada apenas enharinada. Acomodar en la tarteta y decorar si se desea con formitas de masa. Las formitas pueden pegarse con un poco de clara para que se mantengan en el lugar. Pinchar varias veces con un tenedor y hornear por 15 minutos o hasta que esté dorada.

Tomates:

Hervir aprox 2 lts de agua. Sacarle el cabito a los tomates, hacerles un corte en cruz en la base y ponerlos en un bowl. Verter el agua sobre los tomates y dejar ahí por 2 minutos. Pasarlos por agua fría, retirarles la piel y cortar en fetas de 1/2 cm de espesor.

Relleno y armado: