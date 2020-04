Unos 350 futbolistas del ascenso recibieron ayuda en suministros

John Ferreira perdió la cuenta. "Recibimos muchos pedidos, tenemos una lista pero se va sumando gente permanentemente", dice a Referí. Ferreira tiene 34 años, es metalúrgico, militante social y futbolista. Lleva 10 años en Potencia, en la Segunda División Amateur, la vieja divisional C, y desde el año pasado es el presidente de la Asociación Inclusiva de Futbolistas Amateurs (AIFA).

Desde que la pandemia del coronavirus paralizó al país el pasado 13 de marzo, la AIFA se embarcó en una movida solidaria que no ha parado desde ese entonces.

"Muchos compañeros se acercaron presentando problemas económicos, en la C entre el 80% y 90% de los futbolistas trabajan porque la actividad es amateur más allá de que algunos cuadros le peguen viáticos a algunos jugadores", explica Ferreira a Referí.

El futbolista cuenta que lo sorprendieron algunos gestos solidarios. "Muchos exjugadores o técnicos que no están ejerciendo colaboraron en forma desinteresada y nos pidieron que no quieren figurar; no lo hacen para que se sepa".

El centro de acopio de los alimentos no perecederos y productos de limpieza es la sede de Salus en Carlos María De Pena 5378. Todos los días desde la hora 13.

"El coronavirus pegó muy fuerte en la división. El que es trabajador independiente no puede trabajar y a otros los mandaron a seguro de paro. Pero también hemos recibidos pedidos de ayuda de muchos jugadores de la Segunda División Profesional así como también de jugadores recientemente retirados", cuenta Ferreira.

"No tengo el número exacto, pero ya hemos ayudado a unos 350 o 400 jugadores. Se les dio una canasta importante y ya estamos haciendo el relevamiento para volver a mandar ayuda".

Uno de los directivos de AIFA es Richard Morales. "Lo ves que viaja de Las Piedras y entrega surtidos y son cosas que te emocionan", dice Ferreira. El Chengue hizo el vínculo para que Canastasuy los ayudara con las donaciones.

El futbolista dijo que el primer día que repartieron canastas en Salus llegó en bicicleta un jugador de Huracán Buceo. "Imaginate la situación, cruzar toda la ciudad para llevarle a sus dos hijos algo que comer. Al futbolista no le gusta verse en esa situación, por orgullo", dice Ferreira quien también contó del caso de un futbolista de Villa Española que fue en bicicleta en busca de otra canasta.

La AIFA también atiende a merenderos u ollas populares. A ellos recurrió el ex Peñarol y Fénix Luis Cupla para pedir alimentos para el merendero de su club del barrio, Covicenova. También el ex Danubio Marcos Madruga le pidió ayuda para el equipo de baby fútbol Olimpo Junior.

"La gente se puso la camiseta de la solidaridad, pero está bueno que se sepan las necesidades que hay en el ascenso. Llevamos años reclamando mejores canchas o que no nos fijen partidos un día de semana al mediodía porque la mayoría de los jugadores trabajan. Pero esta situación desbordó todo y hay que ver cómo se reencauza porque no todos los clubes tienen condiciones para abordar el tema sanitario. Hay clubes que entrenan en descampados. Hace unos años La Luz al costado del arroyo Miguelete, en la costanera y Trápani. En Potencia algunos años entrenamos en la cancha de La Cumparsita, al lado del Pantanoso, igual que Artigas y Mar de Fondo. Platense a veces entrenaba en el cantero de Varela. Es decir que hay lugares donde no tenés ni una canilla", dice Ferreira con preocupación.

Leonardo Carreño

La Luz en el Batallón de Ingenieros N° 1 en 2018

"No solo pasa en la División Amateur. El año pasado, los jugadores de Tacuarembó no se pudieron bañar tras un partido y lo tuvieron que hacer luego de viajar 500 kilómetros.

"Lo deportivo se hablará en su debido momento, este era un año importante para la divisional porque se iba a dar un ascenso y medio, algo que ahora no sabemos si se confirmará. También se había hablado de jugar la Copa Uruguay que para el futbolista de nuestra divisional era algo muy lindo. Pero ahora hay otro tipo de emergencia y con la salud del futbolista no se transa", agrega.