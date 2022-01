Uruguay gasta US$ 1 millón por día en realizar test de covid

El Poder Ejecutivo destina US$ 1 millón por día para realizar test de covid, según informó el presidente Luis Lacalle Pou que descartó modificar los criterios que se utilizan para realizar los hisopados como pasó en otros países.

"Nosotros, en una actitud desde nuestro punto de vista más garantista, no vamos a proceder de esa manera (no testear asintomáticos) y les queremos dar un dato que para nosotros es relevante: el Uruguay gasta casi US$ 1 millón por día en test. Igualmente vamos a seguir haciendo test a los asintomáticos", aseguró Lacalle en conferencia de prensa.

Argentina, por ejemplo, dejó de testear a los asintomáticos que hayan tenido un contacto estrecho con un positivo aunque sí deben realizar el aislamiento. Aquellos que estén vacunados deben aislarse cinco días mientras que los no vacunados deberán estar solos siete días.

De todos modos, en los últimos días Uruguay ya cambió el criterio y ahora aquellos que tienen tres vacunas y tuvieron un contacto estrecho no deben hisoparse mientras no desarrollen síntomas.

Además, el gobierno trabaja para agilizar la situación frente a la alta demanda de hisopados por el avance de ómciron y la gran cantidad de contagios. El gobierno anunció este lunes que no tomará nuevas medidas sanitarias.

Este aumento de casos generó un "estrés" en el primer nivel de atención pero tanto las hospitalizaciones en cuidados intensivos como los fallecidos por el virus se han mantenido en números bajos.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró además que la variante ómicron ya es la dominante en Uruguay y que si bien es más contagios no reviste la gravedad de las anteriores.

Reclaman cambios

Más allá de que el gobierno anunció que mantendrá la política de testeo, algunos médicos han reclamado cambios en el sistema.

El pediatra e integrante de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV) Gustavo Giachetto aseguró en su cuenta de Twitter que el testeo "masivo" de posibles casos de coronavirus "está provocando aislamientos y cuarentenas excesivas", por lo que "se impone revisar los criterios" actuales de hisopados. "Esto no es sostenible en el tiempo ni se justifica en el escenario actual", criticó el médico.

El aumento de casos también generó un aumento explosivo de la cantidad de test que se realizan día a día. "Ayer casi 20.000 tests 3000 positivos. ¿Cuantos en forma ambulatoria? ¿Cuántos a pacientes completamente vacunados? ¿ Cuántos a pacientes hospitalizados?", cuestionaba el pediatra en su cuenta de Twitter.