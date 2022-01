Covid-19: Lacalle Pou dice que sistema de salud está "lejos de la saturación" y descarta nuevas medidas

"El no tomar medidas directamente, a veces es tomar medidas". Ese es el concepto que manejó este lunes el presidente Luis Lacalle Pou al señalar que, justamente, que no habrá ninguna disposición excepcional por parte del gobierno ante el explosivo incremento de contagios de covid-19 de las últimas semanas.

Así se decidió luego de una extensa reunión de evaluación en la Torre Ejecutiva en la que además participaron el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario José Luis Satdjian. La determinación del Poder Ejecutivo parece estar basada en una premisa clara, señalada por el propio mandatario en conferencia de prensa: la situación sanitaria actual se da en simultáneo a la máxima actividad de una "parte importante de la vida económica de los uruguayos", como es el turismo.

En ese marco, la apuesta del gobierno sigue siendo el respeto a las medidas no farmacológicas por parte de la ciudadanía y, sobre todo, los efectos de la vacunación. Al respecto, Salinas adelantó que este martes, el 51% de la población objetivo contará con la tercera dosis de la vacuna contra el virus. Con todo, hay 667 mil uruguayos en condiciones de recibirla pero que aún no se han agendado. La mayoría, se admitió, son mayores de 85 años o menores de 40 años de edad.

Hay, además, 116 mil niños menores de entre cinco y 11 años agendados para vacunarse, aproximadamente la tercera parte de los uruguayos de ese grupo, en un proceso que comenzará este miércoles.

La reflexión de las autoridades es que ómicron, la variante que según Salinas ya se ha vuelto totalmente dominante en Uruguay, es mucho más contagiosa pero no reviste la gravedad de las anteriores. Lo que se admite sí es cierto "estrés" en el primer nivel de atención, en la realización de testeos y en la comunicación de sus resultados. Uruguay, que invierte en eso US$ 1 millón por día, no irá pro el camino de otros países como Israel o Argentina, y seguirá testeando a los pacientes asintomáticos.

De todas formas, para el ministro Salinas Uruguay debe ingresar en una etapa de "control funcional" de la pandemia. "Debemos cambiar la cabeza" pidió, al explicar que la actual situación sanitaria no debe evaluarse por la cantidad de casos, sino por el estado del sistema sanitario. Allí el ministro insistió en el "desacople" que se ha producido entre el incremento de contagios y la cantidad de fallecidos o ingresados en centros de cuidados críticos, en donde no existe presión. El ministro fue contundente: no se suspenderá ninguna intervención quirúrgica ni la atención de las demás afecciones.

"Estamos lejos de hablar de una saturación", insistió Lacalle Pou.

Salinas aprovechó la conferencia para responder los cuestionamientos del expresidente José Mujica, que este fin de semana se quejó de que "tiraron a los viejos para atrás" para destinar vacunas a los turistas que llegaron al país. Según el ministro, desde el pasado 1 de diciembre se vacunaron solo 1.543 extranjeros, por lo que "el 99% de las vacunas fueron a los brazos de los uruguayos.

Si bien no se recomendó cerrar actividades o mantenerse aislado, el ministro recordó que es importante continuar con los cuidados no farmacológicos: usar mascarilla en lugares cerrados, mejorar la ventilación, evitar aglomeraciones y especialmente en personas vulnerables, “bajar la interacción social todo lo posible”. “Ya pasaron las fiestas, nos pusimos al día en temas sociales”, dijo.

¿El final?

Lacalle Pou se aventuró este lunes a hablar sobre un documento "muy optimista" que recibió desde Estados Unidos, que señala que ómicron constituye "el final" de la pandemia, al convertirse en una clase más de los coronavirus que existen en el mundo. El trabajo, dijo el presidente, explica que la población irá "atrás" de esta situación, tanto a nivel anímico como de conducta. "Por eso, nosotros pretendemos no dar un paso demasiado adelante y, por ejemplo, dejar de informar sobre el número diario de contagios". Una decisión que, aseguró el mandatario, estuvo sobre la mesa en estas últimas semanas.

La opción, dijo, es "ir más al ritmo de que la población se vaya acostumbrando, si es que esta variante termina siendo el final de la pandemia. Preferimos que nos agarre con la guardia alta". La decisión de seguir con el reporte diario se basa, además, en la voluntad de que "no se diga que estamos escondiendo las cifras".

Durante la conferencia el presidente fue consultado si Uruguay dará a su población una carta dosis de la vacuna contra el covid-19. Algo que en el Poder Ejecutivo de había sugerido en los últimos días. "No quiero pecar de excesivamente optimista, pero ojalá no sea necesaria", sostuvo el presidente. Lacalle garantizó que, de ser necesarias, el país ya cuenta con las vacunas necesarias para afrontar la situación.

La semana pasada el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó a El Observador que el país se aseguró 3,7 millones de dosis para 2022, con la garantía de que siempre será la "última versión".

Lacalle además descartó de plano que el gobierno esté pensando en una vacunación obligatoria. El CASMU anunció hoy que exigirá que sus funcionarios cuentan con la tercera dosis de la vacuna. Al respecto, el presidente sostuvo que esa mutualista deberá contar con el "sustento jurídico" necesario para establecer esa obligación.