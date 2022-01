Uruguayo 2022: cambió la forma en que se podrá pedir postergación por contagios de covid

El Consejo de Liga de Primera División sesionó este martes en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y definió un importante cambio para la disputa del Campeonato Uruguayo 2022 para el que también definió el nombre que llevarán las copas que se pondrán en juego a partir del sábado 5 de febrero.

La modificación se dio en torno a la razón que habilitará a los equipos a pedir postergación de un partido para el caso de que se vean afectado por casos de covid-19 en el plantel. Desde agosto de 2020 rigió la potestad de pedir el aplazamiento cuando habían cinco jugadores contagiados. Ahora, el partido se aplazará solo cuando un equipo no cuente con 18 jugadores para poder alistar, entre los cuales se debe contar como mínimo a dos goleros.

"Esa pasa a ser la cantidad mínima indispensable, si entre los jugadores disponibles no hay al menos dos goleros, el club deberá aplazar su partido. La cantidad de jugadores se cotejará con los contratos registrados por cada una de las instituciones al momento de producirse el brote de covid", explicó a Referí Emilio Fernández, integrante de la Mesa Ejecutiva de la AUF.

Otro cambio importante es que para el arranque de la temporada, los clubes podrán disponer de siete suplentes por cada partido reduciéndose el número de jugadores disponibles que desde que se generó el marco pandémico era de 10 futbolistas. Lo que sí se mantuvo es la posibilidad de hacer cinco cambios.

"Si los clubes quieren modificar esto para que siga habiendo 10 jugadores en el banco, al tratarse de normas Conmebol y FIFA, se debe llamar a un Congreso porque no puede definirse a través de un Consejo de Liga", dijo Fernández.

En la AUF se está por convocar a un Congreso, pero lo que ya es seguro es que Peñarol y Plaza Colonia disputarán el domingo en el estadio Domingo Burgueño Miguel la final de la Supercopa con este régimen de siete suplentes.

Nombres para los torneos

La Copa del Campeonato Uruguayo llevará el nombre de Walter Devoto, expresidente de Wanderers.

El Torneo Apertura llevará el nombre de José "Pino" Marciano, exvicepresidente de Rentistas.

Para el Torneo Intermedio fue homenajeado Nelson Marcenaro, exjugador de Peñarol y la selección uruguaya que dedicó los últimos años de su vida a ayudar a jugadores necesitados por su situación económica.

El Torneo Clausura, por su parte, llevará el nombre de Rubens Lorenzo, exdirigente de River Plate.

Solicitud para aplicar el artículo 58

Los integrantes de la Mesa Ejecutiva solicitaron permiso a los clubes para no aplicar el artículo 58 del reglamento de la AUF que impide que una fecha se dispute sin antes haberse completado una etapa previa.

"Quedamos en presentarles una hoja de ruta para explicarles cómo vamos a hacer para darle continuidad al torneo y que no se pare para el caso que no se pueda jugar un partido, por ejemplo, por casos de contagio de covid en un equipo. Se nos dijo que se podía solicitar un Consejo de Liga para definirlo semana a semana cuando se precise, pero nuestra idea es ya tenerlo todo organizado y no tener que reunir a los clubes cada vez que surja la posibilidad de que el torneo se pare. Después, si la situación sanitaria cambia, con la voluntad de cuatro clubes, que ya son el 25% del Consejo, esa potestad se puede revocar o nosotros podemos renunciar a ella", explicó Fernández.

Nuevo integrante para la Comisión Disciplinaria

Wanderers, a través de su delegado Gastón Inda, presentó una moción para integrar a un nuevo miembro de la Comisión Disciplinaria, Fernando Ciarlo, quien fue aprobado por unanimidad.

Cuando terminó el Campeonato Uruguayo 2019, Karen Pintos, quien había ingresado a la Comisión propuesta por El Tanque Sisley y que oficiaba como la presidenta del tribunal, fue removida de su cargo y desde entonces, la Comisión funciona sin presidente. Tras el Consejo de Liga del 20 de febrero de 2020 se integraron como nuevos miembros Ángel Alonso, propuesto por Defensor Sporting, y Juan Diego Menghi, a proposición de Peñarol, quienes se sumaron a Pablo Barreiro, ratificado por Nacional, Daniel Queijo, propuesto por River Plate, y Fernando Rígoli, propuesto en su momento por Rampla Juniors.

Ciarlo ocupará la vacante dejada por Pintos, pero en la Comisión, así como también en otros tribunales de la AUF "se vienen cambios", según expresó a Referí un integrante del consejo ejecutivo de la AUF.

Wanderers-River Plate, partido digitado

A pedido de una moción presentada por Wanderers y River Plate, que fue aprobada por amplia mayoría, se aprobó digitar el partido entre ambos para la primera fecha y para jugarse el domingo 7 de febrero.

"Ambos equipos están jugando un torneo de verano que termina este jueves por lo que no podían jugar el sábado, pero a su vez tenemos que Montevideo City Torque juega el martes por Copa Libertadores y si en el sorteo les tocaba jugar contra ese equipo este va a tener que jugar el sábado. Por eso se digitó ese partido", explicó Fernández.

Sorteo el viernes

@CampeonatoAUF

El sorteo se realizará el viernes

Este viernes se llevará a cabo el sorteo del Campeonato Uruguayo, a la hora 19:00, en el auditorio Nelly Goitiño del Sodre,