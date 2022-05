Urupan le ganó a Trouville y forzó un quinto y definitivo partido por un lugar en semis

Urupan le ganó 97-84 a Trouville en cancha de Larre Borges e igualó la serie de cuartos de final por los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

El equipo de Esteban Yaquinta estaba con el agua al cuello tras perder el pasado jueves 87-73. Ahora, este viernes en el Palacio Peñarol, se definirá al clasificado en un quinto y definitivo partido.

Urupan fue muy superior con gran actuación de su trío de extranjeros. Donald Robinson anotó 28 puntos y fue el goleador del partido. El lituano Zygimantas Riauka metió 23, bajó 7 rebotes y dio 4 asistencias, al tiempo que Antonio Bivins marcó 11 y realizó una gran tarea defensiva sobre Dwayne Davis, goleador de Trouville con 24 anotaciones.

Mirá las estadísticas completas del partido.

Los playoffs de la Liga

Urupan 1-2 Trouville

1º partido: Urupan 92-84 Trouville

2º partido: Urupan 90-91 Trouville

3º partido: Urupan 73-87 Trouville

4º partido: Urupan 97-84 Trouville

Biguá 2-1 Olimpia

1º partido: Biguá 84-85 Olimpia

2º partido: Biguá 68-67 Olimpia

3º partido: Biguá 83-77 Olimpia

4º partido: martes, hora 21.15 en Larre Borges

Peñarol 1-1 Malvín

1º partido: Peñarol 91-71 Malvín

2º partido: Peñarol 49-71 Malvín

3º partido: Peñarol 71-61 Malvín

4º partido: jueves, hora 19.15 en Larre Borges

Goes 1-1 Aguada

1º partido: Goes 71-82 Aguada

2º partido: Goes 70-69 Aguada

3º partido: jueves 5 de mayo, hora 21.45