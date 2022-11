Usuarios de Twitter se cambian a Mastodon: ¿conocés esta red social?

Después de la toma de Twitter por Elon Musk, algunos usuarios han estado buscando plataformas alternativas. Una de las más beneficiadas ha sido Mastodon. Pero, ¿de qué se trata?

Esa red social dice contar ahora con más de 655.000 usuarios -de los cuales, más de 230.000 se vincularon en la última semana.

Superficialmente, Mastodon se parece a Twitter -los usuarios con cuentas escriben mensajes (llamados "toots"), que se pueden contestar, gustar o remitir, además de que los usuarios se pueden seguir mutuamente.

Sin embargo, bajo la carrocería, funciona de manera diferente.

Esa es una de las razones por la que está atrayendo nuevos usuarios, aunque ha causado un poco de confusión entre la gente que recién se está inscribiendo.

[El mensaje de esta usuaria de Mastodon alude con humor a la confusión que puede causar la plataforma: "Cada explicación de Mastodon es más o menos así "Es muy sencillo, tu cuenta es parte de un kerflunk, y cada kerflunk puede hablar entre sí como parte de un bumblurt. En ese momento cada persona que le envíes un flurgle puede ver tus bloops… ]

La plataforma lleva seis años funcionando pero su actual actividad no tiene precedentes, así que enfrenta dificultades bajo la carga de nuevos subscriptores.

Aquí hay una breve guía para que puedas navegarla.

¿Qué son todos estos servidores?

Lo primero que debas hacer una vez te inscribas es seleccionar un servidor. Hay una gran cantidad de estos. Tienen su propia categoría -muchas según el país, ciudad o interés- como UK [de Reino Unido, el país donde me encuentro], social, tecnología, juegos, etc.

No es de gran importancia cuál escojas porque de todas maneras podrás seguir a los usuarios de todas las otras categorías, aunque sí te da una comunidad de entrada con usuarios que probablemente también escriban sobre cosas que sean de tu interés.

Algunas de las populares -como social y UK- actualmente están funcionando muy lentamente debido a la demanda.

Ryan Wilding, que administra el servidor Mastodon.UK a través de su firma Superior Networks, dice que tuvo 6.000 nuevos suscriptories en 24 horas y tuvo que parar temporalmente las inscripciones.

"Quería saber de que se trataba todo este alboroto", dijo.

"Paré el servidor a las 10pm el viernes en la noche, y me desperté en la mañana siguiente para encontrar 1.000 personas que no conocía que habían llegado".

¿Cómo encuentras a una persona?

El servidor que seleccionas se convierte en parte de tu nombre de usuario -así que, por ejemplo, usé mi alias de Twitter, zsk, y escogí el servidor UK, lo que creo mi nombre de usuaria @zsk@mastodon.uk. Y esa es mi dirección en la plataforma -lo que usarías para encontrarme.

Si tú estás en el mismo servidor, puedes hacer tus búsquedas usando solamente el nombre de la persona, pero si esta se encuentra en un servidor distinto, tendrás que usar la dirección completa.

Contrario a Twitter, Mastodon no te sugerirá los seguidores en los que podrías estar interesado.

También puedes buscar hashtags.

¿Para qué están los servidores?

Bueno, eso es complicado, pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla.

Mastodon no es una plataforma. No es una sola "cosa" y no es propiedad de una persona o firma. Todos estos servidores diferentes están vinculados mutuamente y forman una red colectiva, pero sus dueños son diferentes personas y organizaciones.

[En su mensaje en Mastodon, Zoe Kleinman escribe: "Estoy mirando mi seguidores y siento que muy lentamente estoy recreando mi comunidad de Twitter".]

Esto se llama descentralización, y a los adeptos de plataformas descentralizadas les encanta precisamente por esta razón -pues no pueden ser adminstradas, compradas ni vendidas según el capricho de una entidad única.

La desventaja, sin embargo, es que en cambio estás a merced de la persona u organización que administra tu servidor -si deciden abandonarlo, pierdes tu cuenta. Mastodon le está pidiendo a los dueños de los servidores que le den tres meses de aviso previo a sus usuarios si deciden cerrarlo.

De paso, el fundador original de Twitter, Jack Dorsey, está trabajando en una nueva red llamada BlueSky y dice que también quiere que sea descentralizada.

¿Cómo se modera Mastodon?

Ese es un asunto verdaderamente difícil. Por el momento, todos los servidores tiene sus propias reglas de moderación, y otros no tienen ninguna.

Algunos servidores optan por no vincularse a otros porque están plagados de bots o porque tienen una gran cantidad de contenido objetable-eso quiere decir que no serán visibles a aquellos que están en los servidores que los bloquean. Los mensajes también pueden ser reportados a los dueños de los servidores.

Si se trata de mensajes de odio o contenido ilegal, los dueños los pueden eliminar -pero eso no necesariamente los elimina en todas partes.

Ese tema se va a volver muy polémico si esta plataforma continúa expandiéndose.

Ya hay reportes de personas siendo objeto de contenido objetable y la BBC ha visto ejemplos de abuso homofóbico.

¿Hay publicidad?

No. No hay anuncios publicitarios, aunque tampoco hay nada que evite que alguien escriba un mensaje promoviendo su compañía o producto.

Mastodon tampoco ofrece una experiencia curada, como lo hace Twitter, en términos de cómo ves tus mensajes -generalmente ves lo que tus seguidores están diciendo a medida que lo van diciendo.

¿Es gratis?

Depende del servidor en que estés inscrito -algunos están pidiendo donaciones, pues no están pagados, pero en general es gratis.

Puedes seguir a Zoe Kleinman en Mastodon @zsk@mastodonapp.uk (o en Twitter @zsk)

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.