UTE se quedó sin su fondo de reserva para tarifas pero exportación le dio más plata

El mercado eléctrico uruguayo tiene dos aspectos que sobresalen en 2021. Uno es el crecimiento de la generación térmica, lo que implica un gasto mayor en combustible para UTE. El otro es la exportación récord de energía eléctrica con ingresos millonarios para la caja de la empresa estatal.

Pero vale ver qué muestra el detalle de esa foto. En lo que va del año el país se ha visto favorecido por la crisis hídrica que afecta a Brasil –la peor en 90 años–, y las ventas de energía a ese destino no han parado. La falta de lluvias también ha incidido en la producción de Salto Grande debido a los bajos aportes del río Uruguay.

En ese contexto, la generación térmica para abastecer la demanda interna fue cinco veces mayor a la del año pasado, y seis veces mayor la utilizada para exportar. Hoy UTE prevé cerrar el año con un gasto en combustible de US$ 297 millones. Este valor es muy superior al gasto de US$ 80 millones que se suele estimar en años con lluvias dentro de la media histórica

Mercado interno

Para el mercado interno el gasto proyectado en combustibles es de unos US$ 207 millones. Dado que el déficit hídrico se extendió más allá de lo previsto inicialmente–, el ente ya apeló a la totalidad de los fondos que había disponibles en el Fondo de Estabilización Energética (FEE) a comienzo de año, unos US$ 51 millones.

Ese dinero servirá para paliar una parte del sobrecosto total producido por el uso de térmica que terminará en el orden de entre US$ 70 y 80 millones al cierre del ejercicio.

“Este año entraron US$ 50 millones. Ahora, si tuviéramos que recurrir al fondo, ya no hay plata. Malas noticias para nosotros”, dijo a El Observador la presidenta de UTE, Silvia Emaldi. Hoy el programa financiero de la empresa no prevé que el fondo vaya a tener recursos disponibles en el corto plazo. El FEE se nutre de aportes variables trimestrales que hace UTE cuando la generación hidráulica supera determinados niveles.

Esta herramienta fue diseñada en 2011 con el objetivo de mitigar subas de tarifas cuando se registran sequias. Ese fondo perdió peso con el pasar de los años, dado el cambio en la matriz energética que se procesó en el país y que redujo sensiblemente la vulnerabilidad a la que históricamente se exponía UTE por el nivel de hidraulicidad en sus embalses. Incluso en 2017 se redireccionaron excedentes por US$ 170 millones del FEE para obras de infraestructura vinculadas a la instalación de la nueva planta de UPM en Paso de los Toros.

Emaldi explicó que UTE ya realizó los pedidos de compra de combustibles a Ancap para setiembre, octubre y noviembre. Eso para cubrir la demanda interna y atender la demanda externa que seguirá firme.

El último informe de Tendencias Climáticas publicado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pauta que para el período agosto- octubre se esperan precipitaciones acumuladas por debajo de lo normal para la región sur–sureste. Y para el resto del país, se espera que los acumulados estén entre valores por debajo de lo normal y normales.

Al margen de lo ocurrido hasta el momento, la mayor parte de la generación de energía sigue siendo de fuentes renovables. Su participación es de 82% en el mercado interno, y de 71% en la generación total (incluye exportaciones).

Las compras de Brasil

En los primeros ocho meses de 2021 se vendió energía a la región por unos US$ 210 millones, y se proyecta terminar el año con ventas por US$ 250 millones. Esto está basado en que meses como setiembre y octubre suelen ser comúnmente meses de zafra para la exportación a Brasil, hoy ampliamente el principal comprador.

En las últimas horas el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, pidió a la población que ahorre energía, y aseguró que gran parte de las represas hidroeléctricas que aportan el 62% del total de la matriz energética del país están trabajando al 10% y 15% de almacenamiento.

Las ventas totales –que en cantidad duplican a lo registrado en 2020- corresponden en un 80% a Brasil, que compró 1.163 gigavatios hora (GWh). El resto son ventas a Argentina.

Los ingresos totales por exportaciones ya superaron el pico de 2017 (US$ 133 millones), y es más de la mitad de todo lo vendido entre 2016 y 2020, unos US$ 400 millones.

Esos ingresos repercutirán favorablemente en el resultado global de la empresa que proyecta cerrar el año con ganancias por US$ 170 millones, según expresó Emaldi.

Además hay alrededor de US$ 70 millones que corresponden a bonificaciones que la empresa otorga a distintos sectores de actividad. Este año los aportes a Rentas Generales serán de US$ 61,5 millones, algo menos de la mitad que en el ejercicio anterior, y de unos US$ 110 millones en 2022.

Restricciones operativas

La fuerte demanda de Brasil también ha contribuido a un descenso significativo de las restricciones operativas. Por este concepto se abonaron a generadores privados unos US$ 2 millones al cierre de junio.

Las restricciones operativas surgen cuando el Despacho Nacional de Cargas le solicita a una central generadora eólica o solar que reduzca su generación, sea porque no hay demanda interna o no es posible exportar.

UTE compra la mayor parte de la energía eólica a empresas privadas que tienen contratos con el ente energético, en su mayoría a 20 años. Esos acuerdos también contemplan que el ente tenga que pagar por la energía que no utiliza, pero que los generadores están en condiciones de suministrar.