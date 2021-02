Gobierno definió a quiénes dará las vacunas sobrantes cada día

Seis dosis de vacunas contra el covid-19 estaban cerca de expirar cuando los trabajadores de salud de Oregón, en Estados Unidos, estaban varados en el tránsito debido a una tormenta de nieve. Decidieron bajarse del vehículo y empezar a ofrecer la vacuna a los automovilistas que había en el lugar para no perder las dosis por las que todavía espera gran parte de la población del mundo. Todas las vacunas se administraron en ese momento, según informó el Departamento de Salud Pública del condado Josephine el 28 de enero.

El suceso es solo un ejemplo de la pérdida de vacunas, que es uno de los problemas y errores que se vieron en los países que ya pusieron en marcha sus planes de vacunación. A esto se le suman problemas de producción de los laboratorios que retrasaron sus entregas y atrasos en la inyección de las segundas dosis. Uruguay mira la experiencia de esos países para evitar que los problemas a los que se enfrentaron los demás.

La gestión de las vacunas sobrantes

La vacuna de Pfizer, por ejemplo, requiere una cadena de frío a -70°C, aunque en Uruguay (como en otras partes del mundo) serán transportadas en las cajas térmicas de la empresa va-Q- tec y las dosis pasarán a estar a una temperatura de entre 2 y 8°C por lo tanto, deberán inyectarse en menos de cinco días desde el traspaso.

El plan logístico para inmunizar a la población en todo el país, a tiempo y a ritmos rápidos y constantes es un desafío grande, pero que debe ser calculado de forma milimétrica. El desecho de las dosis de vacunas puede darse, por ejemplo, por sobreestimar la cantidad vacunas que tienen que llegar a cada centro de vacunación o porque las personas citadas no se presenten.

¿Qué se debe hacer entonces con las vacunas sobrantes? El plan logístico de Uruguay determinó que, con el objetivo de no desperdiciar ni una sola dosis, se genere una lista de gente adicional que los equipos de vacunación podrán llamar sobre el final del turno de cada día para no desperdiciar dosis porque, según está previsto, al día pueden sobrar entre una y cinco dosis de Pfizer y entre una y nueve dosis de AstraZeneca. En el caso de Sinovac no deberían sobrar dosis, según el plan logístico.

La lista de personas adicionales para vacunar con las dosis sobrantes tendrá el mismo orden de prioridad que para las demás vacunas: primero se llamará a personal de la salud, después a los mayores de 75 años, luego a las personas con comorbilidades graves (pacientes diabéticos u oncológicos, por ejemplo).

Para vacunarse, las personas deberán agendarse en un sitio web, según grupo de prioridad, y con su número de documento de identidad elegirán lugar y hora de vacunación. En el sistema se cargaron los números de los documentos de quienes pertenecen a los diferentes grupos. El sistema informático también permitirá agendarse para inyectarse la segunda dosis, que será entre 14 y 21 días después de la primera.

Con esa información cargada previamente, el equipo de vacunación irá llamando a personas de los distintos grupos, respetando las prioridades: personal sanitario, adultos mayores, persona con enfermedades tipo diabetes, cardíacas, y asi sucesivamente hasta llegar en última instancia a cualquier persona que quiera vacunarse.

Por su parte, el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP) de España recomienda planificar de antemano el uso de las dosis sobrantes, por ejemplo, incluyendo en el sistema de citas un recordatorio y una opción para confirmar la asistencia al centro de vacunación y tener una lista de personas alternativas que estén fácilmente disponibles para vacunarse al final del día, como lo hará Uruguay.

Retraso en la inyección de la segunda dosis

Retrasar la inyección de las segundas dosis también es un escenario conocido. De hecho, Argentina evaluó aplicar solo la primera dosis de Sputnik V para vacunar a más personas. Pero, ¿qué sucede cuando la decisión no es estratégica sino por errores logísticos? La inmunóloga e integrante del grupo Ad Hoc que asesora al gobierno sobre las vacunas contra el covid-19, María Moreno, dijo a El Observador que "siempre es recomendable que las vacunas se apliquen con el esquema de dosis pautado" de lo contrario "no se puede asegurar el nivel de protección establecido".

Moreno explicó que para las dosis de Pfizer no hay estudios que analicen la efectividad en diferentes tiempos de separación entre las dosis. Sin embargo, AstraZeneca sí realizó esos ensayos y evaluaron la protección de sus dosis con hasta 12 semanas de separación entre una inyección y la otra. "A medida de que aumenta el tiempo hay una tendencia a mejorar la eficacia. Por lo que se recomienda aumentar la separación de dosis, hasta 12 semanas" con AstraZeneca, dijo la inmunóloga.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló a principios de enero que el lapso entre las dos aplicaciones de la vacuna Pfizer puede extenderse hasta seis semanas (42 días).

Lo ideal, según la OMS es recibir la segunda inyección entre 21 y 28 días después de la primera, pero el tiempo se flexibilizó debido a que “varios países enfrentan circunstancias excepcionales de limitación en la provisión de la vacuna combinado con una alta incidencia de la enfermedad", señaló la OMS. Sin embargo, el organismo también recomendó que los países que opten por extender el tiempo se aseguren de que todas las personas reciban la segunda dosis.

Pfizer demostró tener una inmunidad alta en la primera dosis. Según la información del propio laboratorio, en las fases de prueba la vacuna mostró una efectividad de entre el 70% y 80% de protección contra la infección durante las fases de prueba.

Demoras de los laboratorios en la entrega de las dosis

El Ministerio de Salud Pública (MSP) prevé administrar entre 600 y 700 mil dosis de vacunas por mes, el doble de lo planificado en una de las versiones del plan de vacunación que determinaba vacunar con 80 mil dosis por semana.

Sobre la cantidad de vacunaciones planteadas por el MSP el presidente, Luis Lacalle Pou, dijo que la cifra es "ambiciosa". De todas formas, este objetivo estará, en gran medida, sujeto a que las dosis lleguen en el tiempo en el que los laboratorios se comprometan y eso ya tuvo retrasos en otras partes del mundo.

A mediados de enero, por ejemplo, Pfizer y AstraZeneca tuvieron demoras en las entregas de vacunas para la Unión Europea (UE), lo que retrasó los planes de vacunación. Pfizer argumentó en ese momento que retrasaría la llegada de las dosis para hacer cambios en su proceso de producción, pero se comprometió a entregar las dosis estipuladas para el primer trimestre de 2021 en ese tiempo.

La UE presionó a los laboratorios para que agilicen la entrega y cumplan con los calendarios previstos. De hecho, el pasado 27 de enero el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel declaró en una radio francesa: "Vamos a hacer que se respeten los contratos que han sido validados por las farmacéuticas y nos comprometemos a que haya transparencia utilizando todos los medios jurídicos de los que disponemos".

Las quejas por las demoras también se vieron en países vecinos, como Brasil. El 17 de enero el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, dijo que las vacunas de Sinovac no estaban llegando con la rapidez que se acordó en los documentos. “Estamos haciendo movimientos fuertes a nivel diplomático para encontrar dónde está esa resistencia y resolver el problema”, dijo.