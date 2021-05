Vacunas contra la covid-19 | "Decidimos no exigir que se cumpla con nuestra patente durante la pandemia": Noubar Afeyan, cofundador de Moderna

Probablemente Noubar Afeyan no sea muy conocido fuera de los círculos de emprendedores e inversionistas, pero durante el último año una de sus compañías se ha hecho famosa en el mundo entero.

Afeyan es confundador de Moderna, una de las empresas pioneras en el desarrollo de la novedosa tecnología de ARN mensajero (ARNm), empleada en algunas de las vacunas contra la covid-19.

Pero Moderna es solamente una de decenas de start-ups en cuya creación ha estado involucrado este doctor en ingeniería biomédica egresado del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) e inventor de más de 100 patentes que, según la revista Forbes, acumula una fortuna personal de US$2.500 millones.

Moderna nació y fue incubada por Flagship Pioneering, una compañía fundada por Afeyan que se dedica a desarrollar innovaciones científicas que luego sirven como base para la creación de start-ups, lo que ha derivado en el desarrollo de más de un centenar de emprendimientos.

Nacido en Líbano de padres armenios, Afeyan tuvo que emigrar a Canadá siendo adolescente para huir de la guerra civil.

En su conversación con BBC Mundo habló sobre la vacuna contra la covid-19 y la posible liberación temporal de sus patentes (una iniciativa que Estados Unidos decidió apoyar este miércoles, pocos días después de realizada esta entrevista).

También abordó el futuro de la tecnología de ARN mensajero para prevenir o curar no solamente infecciones virales, sino además enfermedades como el cáncer.

A continuación el texto de la conversación que fue resumido y editado por motivos de espacio y comprensión.

Recientemente, alrededor de un centenar de países liderados por India y Sudáfrica pidieron a otros miembros de la Organización Mundial del Comercio que acepten un levantamiento temporal de la propiedad intelectual relacionada con el covid-19 para acelerar el fin de la pandemia. ¿Cuál es su posición?

Me alegra que preguntes esto porque lo que aparentemente el mundo y estas organizaciones no supieron es que en octubre pasado declaramos públicamente que voluntariamente no exigiríamos el cumplimiento de ninguna de nuestras patentes durante la pandemia a nadie que esté haciendo una vacuna. Punto.

Moderna es la única empresa que lo ha declarado públicamente. Y eso lo hicimos en octubre. Entonces, cuando pidieron que se permitiera el uso de la patente, ciertamente ya estábamos en esa posición e invitamos a todos los demás a unirse a la misma iniciativa. No podemos imaginar a las empresas haciendo valer sus patentes durante una pandemia.

La gente está interesada en más que eso, quieren básicamente que las empresas enseñen a otros a fabricar su producto y a hacer una transferencia de tecnología, y hay complicaciones con eso sobre las que nosotros, al igual que otros, somos muy conscientes.

Esta (la de ARNm) es una tecnología completamente nueva. No es como si pudiéramos dar una receta y que con ella se pueda hacer la vacuna muy fácilmente.

Pero, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, hemos derribado cualquier barrera para que se pueda utilizar durante la pandemia desde octubre.

Getty Images Joe Biden anunció este miércoles que su gobierno respaldará las negociaciones para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra el covid-19.

Entonces, todos los países pueden usar su tecnología. Pero ¿existe algún tipo de acuerdo que vaya más allá de que ustedes no hagan cumplir sus derechos de propiedad intelectual?

Hemos puesto eso a disposición no solamente de los países, sino para las empresas.

Hay muchas empresas que actualmente fabrican vacunas de ARNm que necesitarían la propiedad intelectual que Moderna ha desarrollado durante 10 años. Hace dos años no había nadie trabajando en el ARNm como una vacuna del tipo que hacemos y ahora, obviamente, varias empresas la están fabricando.

Creo que no necesitas un acuerdo si tienes una especie de declaración voluntaria de que esa es nuestra posición. Hemos tenido esa postura y damos la bienvenida a otros a unirse.

Getty Images La vacuna contra la covid-19 de Moderna es una de las primeras de ARNm que fue autorizada.

Usted hizo una apuesta temprana por la tecnología de ARN mensajero en un momento en el que había muchas incógnitas, ¿por qué?

Debo decir que por la forma en que funciona mi empresa, Flagship Pioneering, en realidad, estamos involucrados en el desarrollo de los inventos que condujeron a la formación de Moderna.

Inicialmente se llamó LS18, porque era el decimoctavo proyecto de este tipo que realizábamos. Gran parte del trabajo científico inicial se realizó como parte de un esfuerzo más amplio y luego desarrollamos la empresa.

La apuesta fue tanto científica e intelectual como financiera, para lograr que la empresa se estableciera y creciera.

Lo que era atractivo era la posibilidad de, aunque la gente pensara que era imposible, poder desarrollar una molécula como el ARN mensajero que sirviera como medicamento.

Teníamos una idea de cuáles serían las dificultades químicas y resulta que hubo aún más, pero también teníamos la sensación de que podríamos superarlas a través del ingenio y el trabajo duro de nuestros equipos.

De hecho, las superamos y durante nueve años desarrollamos una plataforma tecnológica completamente nueva que nos permitió ser capaces de fabricar no solo un medicamento sino que, para el año pasado, ya teníamos casi 20 tipos diferentes de moléculas de ARNm que ya habían sido preparadas para ser probadas en diferentes ensayos como medicamentos o como vacuna.

Inicialmente, en 2010, la vacunas no eran uno de los focos principales de Moderna. ¿Qué ocurrió?

Así es. Empezamos hace unos 10 años y en ese momento ni siquiera teníamos un foco. Pensábamos que podría usarse para muchas cosas diferentes.

Al principio, cuando empezamos con el trabajo en animales, lo más fácil era probar a darle un trozo de ARNm al cuerpo del ratón y que este produjera un fármaco, una proteína. El efecto de ese fármaco se veía de inmediato.

Pero las vacunas son un tipo de medicamento muy diferente, porque producen algo que luego hace que el cuerpo responda y su efecto solo se puede ver con el tiempo, cuando se evita la infección. Es una forma indirecta de probar la tecnología.

Entonces, la razón por la que no pensamos en las vacunas al principio fue porque realmente queríamos mostrar que era posible lograr un efecto terapéutico de inmediato. Así que trabajamos en varios de los llamados medicamentos biológicos.

Después de los primeros años construyendo la plataforma, comenzamos a darnos cuenta de que las vacunas eran un uso particularmente interesante para nuestra tecnología, porque solo necesitas administrarlas una o dos veces. Y luego no tienes que darlas durante mucho tiempo.

Dado que la tecnología era nueva, pensamos que esta podría ser la forma más fácilmente escalable en términos de tamaño y de la rapidez con la que podíamos avanzar en su uso médico. Así que comenzamos a trabajar en vacunas, probablemente en 2013.

En 2014 empezamos a probar muchas vacunas diferentes y en 2015 ya (a hacer ensayos) en humanos.

Getty Images Originalmente, Moderna no estaba enfocada en el desarrollo de vacunas.

El presidente ejecutivo de BioNTech (otra empresa que usa el ARN mensajero) confirmó recientemente que su vacuna contra la covid-19 necesitará una tercera inyección como refuerzo. En el caso de Moderna, leí que preparaban una nueva versión para combatir las nuevas variantes. ¿Cómo va ese proceso?

Hace un par de meses ya dijimos lo que anunció ahora BioNTech, que comenzamos a trabajar en variantes de vacunas, así como en el potencial de un tercer refuerzo de nuestra vacuna, porque simplemente no sabemos en qué dirección está yendo este virus y debemos estar preparados para cualquier camino que pueda seguir.

Así que queríamos ver cómo sería un tercer refuerzo de la misma vacuna y cómo sería un tercer refuerzo para una variante, en particular, para la variante sudafricana.

También, y somos únicos en esto, estamos probando un refuerzo con una combinación de ambos que sirva tanto para la variante actual como para la nueva.

Los primeros datos de pruebas en animales han sido alentadores para esta combinación y esperamos tener en breve datos sobre sus resultados en humanos.

Ahora, es importante entender que esto (la necesidad de refuerzos) no es algo inusual en un virus de este tipo. Piense en la influenza, recibe una vacuna anual.

De eso se trata un refuerzo. Y se debe, en gran medida, a que nuestra inmunidad comienza a disminuir un poco y si el virus muta hacia una variante más fuerte, debemos ser capaces de seguirle el ritmo.

Después del éxito de la vacuna contra la covid-19, ¿cuál es el futuro que imagina para esta tecnología de ARN mensajero?

Desde el inicio imaginamos un amplio conjunto de usos que van desde medicamentos para el cáncer, mucho mejores, hasta medicinas para enfermedades cardiovasculares o para enfermedades autoinmunes.

Creemos que podemos hacer muchos medicamentos biotecnológicos de esta manera particular. Lo que el ejemplo de la vacuna contra la covid-19 realmente mostró al mundo es que podemos producir y administrar un medicamento de ARNm.

Ahora, lo interesante es que la medicina de ARNm es esencialmente un código. En otras palabras, es un conjunto de letras que, si cambias una, genera una proteína diferente.

Entonces, la diferencia entre hacer una vacuna frente a otra es solo una sustitución del código, y es es lo mismo para cuando estás fabricando un medicamento biotecnológico. Pensamos que se puede aplicar muy rápidamente.

Getty Images Moderna trabaja en el desarrollo de vacunas combinadas que protejan contra la influenza y contra el covid-19.

Eso fue lo que les permitió tener rápidamente la primera candidata a vacuna contra la covid-19…

Sí, hicimos la primera. Dos días después de que se hiciera pública la secuencia de este virus, ya teníamos la secuencia y el diseño de nuestra vacuna.

Esto fue en enero, hace más de un año y para marzo, ya habíamos preparado y entregado a los Institutos Nacionales de Salud nuestras primeras dosis de vacuna para ser probadas en humanos, lo que se inició a mediados de marzo. Eso es un período de dos meses desde la secuencia básica hasta la prueba en humanos.

Creo que el refuerzo va incluso más rápido y eso es algo muy positivo. En general, la capacidad de hacer esto de una manera muy directa y rápida es importante cuando se habla de salvar vidas.

¿Y cuáles son los límites de esta tecnología? ¿Existe el riesgo de que se pueda utilizar de alguna forma poco ética?

Con casi cualquier tecnología tienes que hacer exactamente esa pregunta y esto no es diferente: tenemos que salvaguardar la biotecnología de usos nocivos.

En ese sentido, se está cooperando de forma activa con los gobiernos para asegurarse de que las secuencias que se están haciendo no tengan fines peligrosos. Hay un sistema de autorreporte para que todos los productores monitoreen las secuencias que están siendo codificadas.

Lo otro que tienes que hacer son ensayos clínicos rigurosos, de la manera más transparente y según las normas aprobadas, para asegurarte de que al tratar de ayudar a las personas no causes inadvertidamente problemas de seguridad.

Las dos formas en las que podría ser peligroso son: una, intencional; otra, accidental; y en ambos casos, tenemos formas de mitigarlo.

Algunas personas hablan de la "revolución del ARN mensajero". ¿Qué tipo de proyectos tienen en preparación?

Tenemos alrededor de 20 medicamentos. Algunos de ellos podrían funcionar como terapéuticos, y otros son vacunas que ya están en ensayos en humanos o que están avanzando hacia ellos.

Por ejemplo, contra una infección viral grave llamada citomegalovirus (CMV), tenemos un ensayo clínico avanzado. Estamos trabajando en RSV (virus sincitial respiratorio), en zika.

También creemos que podemos encontrar una vacuna mucho mejor contra la influenza. Estamos trabajando muy rápidamente para ver si podemos tenerla lista para una administración combinada.

Así que puede imaginar (que habrá) en el futuro la vacuna contra la influenza junto con una vacuna contra el coronavirus, que se administra como una vacuna de refuerzo anual.

También estamos trabajando en otras cosas distintas, en cáncer, en enfermedades autoinmunes.

Hay muchos trastornos genéticos raros para los que creemos que el ARNm podrá ofrecer esperanza y solución.

Getty Images Moderna fue el fruto de uno de varios emprendimientos de Afeyan.

¿Seremos capaces de curar el cáncer con una vacuna de ARN mensajero?

El cáncer no es una sola cosa, así que hablar de curarlo sería demasiado simplista.

Creemos que ciertamente podremos contrarrestar el cáncer y minimizar sus efectos negativos sobre la salud humana.

Es interesante que hay aproximaciones hacia vacunas orientadas al cáncer, lo cual es bastante inusual porque generalmente las vacunas son para virus, no para no una enfermedad humana.

Creemos que hay formas de hacer esto y tenemos un ensayo clínico activo en la vacuna contra el cáncer.

Todavía se necesitarán tres años para poder probar completamente cómo se verá el resultado. Pero, la buena noticia es que podemos probarlo con bastante eficacia y rápidamente.

Creo que dada la gravedad de estas enfermedades, debemos hacerlo.

Entonces ¿tener una vacuna contra el cáncer es una posibilidad real?

Es algo en lo que estamos trabajando, pero quiero asegurarme de que su audiencia comprenda que no se trata de una sola vacuna contra el cáncer.

Resulta que para hacer una vacuna contra el cáncer, debe hacerla específicamente para cada paciente, porque el tumor de cada paciente es diferente. Cada paciente tiene su propia secuencia de cambios que debe presentar al cuerpo para que el sistema inmunológico los persiga.

Entonces, cuando decimos vacuna contra el cáncer parece que va a haber una inyección y eso no es lo que va a suceder.

Lo que ocurrirá, si funciona, es que se van a hacer vacunas individualizadas para cada paciente que reflejarán su cáncer en particular.

Es un proceso bastante complicado, pero ya estamos en un ensayo clínico de fase 1; es decir, esa idea está siendo probada mientras hablamos.

Usted es inmigrante y parece creer en las habilidades para emprender de los inmigrantes. ¿Por qué lo cree?

¿Qué hacen los inmigrantes? Dejan lo familiar y van a lo desconocido. Dejan lo cómodo, dejan lo que saben en cuanto a idioma, costumbres, reglas, etc; y se exponen, a veces por la fuerza, a veces por elección, a un entorno muy incierto y desconocido.

Luego, luchan por aprender a adaptarse más y poder encajar. Y al hacerlo, se acostumbran, por lo general, a no dar muchas cosas por sentado.

Si miras ahora de qué se trata la innovación, verás que consiste en dejar tu comodidad, dejar donde te consideras aventajado y exponerte a la incomodidad de probar algo nuevo. La gente se burla de ti, como se burlan del acento de los inmigrantes.

Ser emprendedor simplemente quiere decir innovar y tratar de crear valor. Creo que la mentalidad de un inmigrante que ya ha luchado y realizado un recorrido, ciertamente, es una ventaja ya que esta mentalidad (de la innovación) no es extraña para ellos.

Pero eso no significa que tengas que ser inmigrante para ser un emprendedor exitoso porque, básicamente, solo tienes que tener esa mentalidad. Tienes que estar listo para sobrevivir, luchar y tratar de intentar alcanzar tu objetivo.

Entonces, sí, creo que la experiencia de inmigrante ayuda. Personalmente, siento que es así y muchos cientos de otros que conozco, que están involucrados en innovación y emprendimiento, tienen una experiencia similar.

Creo que es una de las áreas en la que los inmigrantes tienen una ventaja.

