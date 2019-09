Vapear enferma: lo que necesitas saber

Por Matt Richtel y Denise Grady

The New York Times Service

Cientos de personas en Estados Unidos se enfermaron con problemas pulmonares vinculados al vapeo y algunas murieron, según reportes de funcionarios de salud pública. La mayoría eran personas jóvenes, adolescentes o veinteañeras en general saludables. Investigadores estatales trabajan para entender a qué se deben los problemas, en conjunto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Hasta el momento, esto es lo que se sabe:

¿Quiénes están en riesgo?

Cualquier persona que use cigarrillos electrónicos u otros dispositivos de vapeo, ya sea para consumir nicotina o sustancias extraídas de marihuana y cannabis, puede estar en riesgo debido a que no se ha podido determinar qué dispositivo o líquido/cartucho específicamente sería responsable de las afectaciones.

La FDA advirtió que parece haber peligro en especial para quienes vapean THC, el agente psicoactivo del cannabis. La agencia dijo que una porción significativa de muestras de los líquidos en cartuchos que habían usado las personas enfermas tenía THC y también un químico llamado acetato de vitamina E.

“Dado que los consumidores no pueden tener certeza respecto a si los productos para vapear THC contienen acetato de vitamina E, a los consumidores se les urge a no comprar productos de vapeo en las calles y tampoco utilizar aceite de THC o adicionar/modificar sustancia alguna para los productos comprados en tiendas”, indicó la FDA en un comunicado.

Sin embargo, algunos de los pacientes que se enfermaron han dicho que no vapearon cartuchos con THC. En 53 casos de enfermedad, registrados en Illinois y en Wisconsin, el 17 por ciento de las personas hospitalizadas dijo que solamente había vapeado productos de nicotina, de acuerdo con un artículo de The New England Journal of Medicine.

Los investigadores que escribieron el artículo advirtieron de que “el aerosol de cigarrillos electrónicos no es inofensivo; puede exponer a quienes los usan a sustancias que se sabe que tienen efectos de salud adversos, incluyendo partículas ultrafinas, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y otros ingredientes dañinos.

Los efectos de salud de esos químicos aún no son bien conocidos, dijeron los investigadores de The New England Journal of Medicine, aunque los productos ya se comercialicen.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas iniciales incluyen fatiga, náuseas, vómito, tos y fiebre, que crecen hasta que falta el aire o hay una dificultad para respirar que se puede volver tan extrema como para llegar a la sala de emergencia y a una hospitalización obligada.

Algunos pacientes han necesitado oxígeno suplementario; en un tercio de los casos analizados en The New England Journal of Medicine se requirieron ventiladores.

En los escaneos de pulmones, la enfermedad parecía coincidir con neumonía pulmonar bacterial o viral, pero no se han encontrado infecciones en las pruebas.

¿Cuál es la mejor manera de prevenir?

Los funcionarios de salud dicen que la conducta más riesgosa es usar productos de vapeo comprados en puestos callejeros o del mercado negro en vez de adquirirlos directamente con minoristas, así como el uso de dispositivos posiblemente alterados o cartuchos cuyos contenidos hayan sido mezclados.

Mitch Zeller, director del Centro para Productos de Tabaco en la FDA, dijo: “Si estás pensando en comprar uno de estos productos directamente de la calle, o que esté en venta en la parte trasera de un automóvil o en un callejón, al igual que si vas a llevarlo a casa y tú mismo hacerle modificaciones para usar algo comprado de un tercero o que te dio un amigo, piénsalo dos veces”.

Los CDC y algunos funcionarios de salubridad a niveles locales en Estados Unidos han recomendado que la gente deje de vapear, punto, hasta que se determine la causa de los daños pulmonares.

Los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de vapeo fueron desarrollados con la idea de que ayudarían a reducir el humo de segunda mano y a los fumadores a reducir el hábito, al saciar la adicción de nicotina sin que inhalaran las toxinas que surgen por la quema del tabaco. Sin embargo, muchos expertos médicos ahora indican que hasta los fumadores deberían repensar hacer la transición a cigarros electrónicos y exhortan a quienes no fuman a evitar vapear.

“Los fumadores adultos que estén intentado dejarlo deben consultarlo con su médico y utilizar tratamientos ya comprobados”, dijeron los autores del análisis de The New England Journal of Medicine.

Agregaron que “más allá de los hallazgos de este estudio, los cigarros electrónicos nunca deben ser utilizados por adolescentes, adultos jóvenes, embarazadas y adultos que no estén usando ya productos de tabaco”.

¿Qué hacer en caso de presentar los síntomas?

Vapeador o no, quien tenga dificultad para respirar por varias horas o que empiece a empeorar debe buscar atención médica con rapidez.

¿Por qué se cree que la situación está vinculada con el vapeo?

Los investigadores de salubridad creen que estas enfermedades se deben al vapeo por varias razones: los pacientes registrados han vapeado nicotina o extractos de marihuana, o ambos, y no tenían una infección o condición que pudiera explicar los síntomas pulmonares de otro modo. Los pacientes están siendo registrados como enfermos por esta situación solamente si reportaron haber vapeado en los último noventa días. En muchos casos los pacientes habían vapeado menos tiempo antes de presentar los síntomas.

Los cigarros electrónicos existen desde hace años. ¿Por qué sucedió esto ahora?

Hay varias teorías. Una es que ahora se han introducido químicos peligrosos en la producción de algunos dispositivos y productos de vapeo. Los funcionarios de salud pública creen que cuando la gente vapea ese coctel con combinaciones nocivas es que empieza la reacción pulmonar letal. Los oficiales han dicho varias veces que no saben específicamente qué sustancia o qué dispositivo esté causando la reacción; ya realizan investigaciones urgentes.

Una segunda teoría es que el síndrome no es nuevo: que la gente ya había enfermado antes, pero que sus síntomas no habían sido reconocidos e identificados como resultado de vapear. A medida que ha crecido la popularidad del vapeo de nicotina y de marihuana es que han salido más casos a la luz.

No obstante, por el momento, los funcionarios de salud parecen pensar que lo más probable es lo primero, la posible adulteración, y están en busca de la o las sustancias o procesos que expliquen el aluvión de casos.

Matt Richtel es autor de libros éxitos en ventas y reportero ganador del Premio Pulitzer; vive en San Francisco. Se unió al equipo de The New York Times en 2000 y su trabajo se ha enfocado en la ciencia, la tecnología, los negocios, así como en las historias impulsadas por las narrativas en torno a estos temas. @mrichtel

Denise Grady ha sido reportera científica de The New York Times desde 1998. También es autora de Deadly Invaders, un libro sobre los virus emergentes. @nytDeniseGrady