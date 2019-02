Vázquez admitió reunión con Martínez en la que hablaron de proyecto en AFE

El presidente Tabaré Vázquez admitió este lunes que mantuvo un encuentro con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, donde entre otros temas hablaron sobre un proyecto impulsado por el jefe departamental para construir un polo tecnológico en el predio donde está ubicada la histórica estación central de AFE, algo que fue informado por El Observador en su edición del 11 de febrero.

Las declaraciones del mandatario sobre el proyecto llegaron días después de que Presidencia de la República publicara un comunicado titulado "presidente Vázquez desmiente categóricamente publicación de El Observador".

"El presidente Tabaré Vázquez comunica que es falsa la información respecto de que mantuvo una reunión durante enero con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y que no fue presentado ni a él ni al Poder Ejecutivo ningún proyecto para la estación central de trenes General Artigas, tal como publicó en la jornada dicho medio", sostuvo Presidencia el 11 de febrero.

Ese mismo día, minutos después del comunicado de Presidencia de la República, Martínez defendió el proyecto en una conferencia de prensa. El intendente confirmó ante los medios que sí tuvo una reunión con el presidente y precisó que fue en octubre o noviembre, y no en enero como informó El Observador.

Luego de esa reunión de fin de año, la intendencia le envió el proyecto a los ministros de Transporte Víctor Rossi y Educación, María Julia Muñoz.

En una conferencia de prensa brindada antes del Consejo de Ministros de este lunes en Pueblo Centenario, el mandatario insistió en buscar desmentir a El Observador sobre el tema, incluso después de que Martínez confirmara la reunión y aclarara la fecha del encuentro, algo que fue publicado por El Observador.

"Yo oficialmente no recibí ningún proyecto. En conversaciones que tuve con Daniel (Martínez) me planteó el tema. Lo que yo salí a desmentir fue lo que salió en un medio de prensa local que era totalmente falso. Ese medio con grandes caracteres puso que yo en el mes de enero me había reunido con Martínez y de las manos de él había recibido el proyecto. Y eso era absolutamente falso. Con Daniel yo me reuní en 2018, el 6 de marzo, el 9 de julio y el 22 de noviembre en reuniones bilaterales para tratar distintos temas, entre otros el del ferrocarril. Y luego me reuní con Daniel, el intendente de Salto y el ministro (Enzo) Benech el 22 de diciembre para hablar del centro hortifruticola del norte que se va a hacer. En algunas conversaciones me mencionó que tenía ese proyecto pero lo tendrá que presentar, creo que ya lo hizo públicamente, y luego en el ministerio que corresponde. Pero el desmentido no fue al intendente Martínez sino a una noticia falsa", dijo el presidente antes de comenzar la sesión abierta del Consejo de Ministros en Durazno.

Martínez dijo además que la comuna ya presentó el proyecto. Luego de la reunión de fin de año, la intendencia le envió la inicativa a los ministros de Transporte Víctor Rossi y Educación, María Julia Muñoz. "El presidente dijo 'esto es bien para los ministros', se lo presentamos a los ministros y nuestra idea es lo simbólico: la estación del futuro, una estación que lamentablemente por problemas legales está hace treinta años parada convertirla en un motor del conocimiento, donde los jóvenes interactúen con empresas internacionales y entre ellos", dijo Martínez días atrás en la conferencia de prensa que dio sobre el tema.

Consultado por la prensa sobre su relación con Daniel Martínez, Vázquez dijo que tiene una "excelente" relación "de toda la vida". Señaló que tiene "un gran aprecio y una gran consideración por él" y que es "un queridísimo compañero de décadas".

"A veces coincidimos y a veces no. Y eso está bueno porque cada uno pone de su inteligencia lo que cree pertinente. Llegaremos a acuerdos o no pero no hay drama ninguno", concluyó.