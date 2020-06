Vázquez: "El gobierno no tiene fe en que la coalición se extienda mucho"

El expresidente Tabaré Vázquez dijo este jueves que el gobierno de Luis Lacalle Pou "no tiene fe" en que la "coalición se pueda extender mucho en el tiempo" y por eso propuso la Ley de Urgente Consideración con casi 500 artículos.

"Me da la sensación de que el gobierno interpreta con esta Ley de Urgente Consideración que está en una situación relativamente frágil. Si no logra cosas que se ha propuesto en los primeros tiempos —más adelante, en unos meses— no lo va a lograr", consideró Vázquez en una charla vía Zoom con militantes frenteamplistas de Salto.

El exmandatario hizo un paralelismo con la medicina y dijo que como médico, cuando llegaban casos urgentes, los separaba en las guardias para atenderlos uno por uno. Vázquez recomendó a los frenteamplistas no dar "ni un paso atrás" y recomendó "utilizar todos los medios legales y constitucionales" para dar esa pelea, incluyendo "los plebiscitos y las juntadas de firmas".

Vázquez también se refirió a la emergencia sanitaria por el coronavirus y a la renta básica universal propuesta por el Frente Amplio, que consiste en la entrega de un salario mínimo a la población más afectada por la crisis. "Si los destinamos (los recursos económicos) ahora, va a haber menos dolor en la gente que va a quedar muy comprometida con este problema. Hay que invertir ahora, que el país está en condiciones de hacerlo", señaló.

"Medidas machetas"

Diego Battiste

En la noche del jueves el exministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, también participó en una actividad virtual, esta vez del Partido Socialista, que debatió sobre la coyuntura actual vinculada a la emergencia sanitaria y a la situación económica.

La charla estuvo encabezada por Murro y por el ex subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Santiago Soto. El exministro de Trabajo dijo allí que las medidas tomadas por el gobierno para mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria han sido "machetas".

Además de otros sectores, Murro pidió no descuidar a los jubilados y pensionistas, quienes están atravesando una situación "muy grave". "Ha aumentado tremendamente la soledad y han disminuido los ingresos", señaló.

"Es el gobierno que menos está gastando en América Latina en atenuar, en ayudar a bancar esta pandemia", dijo Murro. "El promedio de plata que se está dando es de $500 por mes. Por eso las ollas, merenderos y canastas (...) Cada vez hay más ollas y en cada olla más gente", sostuvo.

El exministro también dijo en la actividad de los socialistas que el Frente Amplio debía esforzarse porque la gente lo entendiera. "Estamos en un mundo que se ha despolitizado y desideologizado", dijo.

"Esa muy buena idea del Frente Amplio y del PIT-CNT de la renta básica universal... A la gente le tenemos que decir que el Frente Amplio les quiere dar $16 mil pesos a cada uno. Porque es muy probable que a la gente haya que explicarle qué es una renta básica universal. Hay que explicar con cosas más concretas o directas", opinó.

El "pelotón rezagado"

Leonardo Carreño

Al mismo tiempo que Murro participaba en una actividad virtual del Partido Socialista, el expresidente José Mujica hacía lo mismo pero en un "mano a mano" con el intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, transmitido por Facebook Live.

Allí el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) señaló que el gobierno "va a tener que apretar para que la gente contribuya" y así "enfrentar los problemas sociales". "Si no, va quedando un pelotón rezagado que después termina siendo un contrapeso para toda la sociedad", subrayó.

En ese marco, según el expresidente, las intendencias cobrarán un rol fundamental. "Porque el mundo que va a venir cuando pase esta pandemia va a ser un mundo donde muchas cosas cada vez van a estar más responsabilizadas por acuerdos internacionales que hay que cumplir, porque si no nos vamos al carajo", subrayó.