Vázquez estaba dispuesto a renunciar a la presidencia si le levantaban veto al aborto

—¿Y si le hubieran levantado el veto?

—Vería lo que haría, posiblemente hubiera renunciado a la presidencia.

—¿Hubiera llegado a eso?

—Sí.

El diálogo tuvo lugar en 2011 entre el entonces expresidente Tabaré Vázquez y el periodista Gabriel Pereyra, según recordó el reportero en su reciente libro "Tabaré Inédito" de Colección Espejo. En aquella fecha el oncólogo había culminado su primer mandato y pasado la banda a su correligionario, José Mujica. Entre julio y octubre de 2011, Vázquez y Pereyra tuvieron una decena de encuentros en la residencia del Prado del expresidente, quien conversó sobre distintos aspectos de sus ideas políticas y su gestión.

Vázquez hubiera renunciado a la presidencia si le levantaban el veto al aborto

Sobre el aborto, el exmandatario se remontó a una anécdota acontecida durante la campaña presidencial de 1994, en la que arañó el triunfo luego de haber estado al frente de la Intendencia de Montevideo (IMM). En los comienzos de aquella carrera tuvo un acto en el club de Maldonado, donde una mujer le preguntó qué haría como mandatario si alguna vez surgía una iniciativa de despenalizar el aborto.

"La veto", fue la respuesta inmediata, según relató Vázquez a Pereyra. "Porque concibo a la vida humana desde el momento de la concepción. Desde el momento que se une un óvulo con el espermatozoide, creo en la vida desde ese primer momento", acotó.

La misma mujer lo cuestionó acerca de cómo un candidato frenteamplista podía bregar por dejar trunca una iniciativa de este tipo. Vázquez tomó entonces un micrófono y dijo a los presentes: "Si usted quiere un candidato a presidente que no vete la ley, voten a otro". Según narró el exmandatario, el club quedó en silencio. "Ellas no dijeron nada, yo ya empezaba a irme y de repente, una señora allá, empezó a a aplaudir y terminaron todos aplaudiendo, menos esas compañeras", contó.

Vázquez rememoró que en el Frente Amplio conocían su postura y de igual manera lo impulsaron como candidato al gobierno. "Y fui presidente, y aún siendo presidente y sabiendo lo que iba a hacer, pusieron esta ley, y yo cumplí con lo que había dicho públicamente en el año 94: si quieren un candidato que no vete la ley, conmigo no cuenten. Y yo estaba dispuesto a no ser candidato", declaró casi diez años atrás el expresidente.

En noviembre de 2008 Vázquez vetó la despenalización del aborto con la firma de la entonces ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz. La disposición había sido incluida en artículos de la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, aprobada con el apoyo del Frente Amplio. Años más tarde la discusión volvió a estar sobre la mesa y desde su aprobación durante el gobierno de Mujica, está vigente desde 2012.

Ese año tanto Vázquez como su esposa, María Auxiliadora Delgado, prestaron su firma para convocar a un referéndum derogatorio, una campaña iniciada por el entonces diputado nacionalista Pablo Abdala, hoy presidente del INAU.

"Yo soy un hombre de partido y obedezco lo que el partido resuelva", sostuvo Vázquez años después en diálogo con Gabriel Pereyra durante sus encuentros en el Prado. "Pero si viene el partido y me dice 'pegale un tiro a aquel', yo no le pego un tiro. Si a mí viene alguien y me dice 'practicale la eutanasia', digo: "Yo no, te doy un revólver y matalo vos". Porque matarlo de una inyección o matarlo de un tiro es la misma cosa. Yo estudié para médico, para salvar vidas, no para matar. Entonces si la fuerza política resuelve un día apoyar la eutanasia, yo no voy a estar de acuerdo", afirmó en la entrevista.

—¿No le parece mucho?— le preguntó el periodista al escuchar que Vázquez hubiera renunciado a la presidencia si los legisladores frenteamplistas decidían levantarle el veto.

"Puede ser, pero yo no estoy enamorado del poder ni atornillado en una silla. Ahí el problema es de conciencia. Si me pasan por encima, son las reglas del juego, pero yo posiblemente hubiera renunciado a la presidencia. Se lo comuniqué a alguno de los compañeros. Y creo que me creyeron", planteó Vázquez.

La génesis

El periodista Gabriel Pereyra contó en el prólogo del libro que entabló una relación de confianza con el hoy difunto mandatario después de una entrevista sobre cáncer que le hizo. "Por años estuve en la lista negra de periodistas que la izquierda calificaba del 'eje del mal'", relató el reportero sobre sus tiempos como secretario de redacción de El Observador. "Aunque Vázquez llevaba tres años en el gobierno, con el diario no habíamos logrado entablar una relación de confianza que nos permitiera acceder a información directa del Poder Ejecutivo", escribió.



Fue entonces que el periodista escuchó que en una charla sobre el cáncer, el entonces presidente y médico oncólogo llamó a los periodistas a jugar un papel en la prevención de la enfermedad. Le pidió una entrevista referida solo a ese tema, y Vázquez se la concedió. "Posteriormente, algunos de sus colaboradores me dijeron que si bien Vázquez conocía y respetaba mi trabajo, esa nota lo tuvo muy en alerta, era una especie de prueba a la que me sometía porque el compromiso era hablar solo de cáncer", recordó Pereyra.



A partir de allí comenzó una relación de mayor confianza entre ambos, que derivaron en esos encuentros cuyos contenidos se publican ahora en "Tabaré Inédito", a seis meses del fallecimiento del exmandatario.