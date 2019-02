Veintidós juegos uruguayos creados en un fin de semana

Con más de 100 participantes y cuatro sedes, Uruguay alcanzó su hervidero en el mundo de los videojuegos durante el fin de semana de la Global Game Jam. Se trata de un evento en el que participan más de 100 países, que desafía a crear un juego, de video o de mesa, durante un fin de semana a partir de una consigna sorpresa. En Uruguay, esas 48 horas dieron a luz 21 videojuegos y uno de mesa.

“Lo que se produce durante una jam es un prototipo o una versión alfa del juego, pero si después lo seguís trabajando el producto final puede ser irreconocible”, explicó Rodrigo Fernández, uno de los responsables de la sede Jalea, en Montevideo. Esa fue una de las cuatro sedes uruguayas para este evento.

Es que los juegos creados en estos desafíos pueden ser luego desarrollados con más tiempo y eventualmente comercializados. Fuera del país hay algunos casos de éxito, como el de Surgeon simulator y Keep talking and nobody explodes. En Uruguay, el estudio Gecko Gecko Games nació de un grupo de desarrolladores que se conoció durante uno de estos eventos.

Desde el viernes de tarde hasta el domingo por la noche, grupos de desarrolladores, conocidos o no, profesionales y amateurs, trabajan de forma ininterrumpida sobre una premisa sorpresa que se anuncia en las primeras horas. Este año la premisa fue “qué significa hogar para ti” y cada equipo tuvo que producir su juego sobre la premisa citada.

El clima, entre lúdico, de carrera y en parte de campamento, ha contribuido a que la experiencia capte cada vez más interesados. La primera edición global, en 2009, tuvo unos 1.600 participantes; esta última superó los 40 mil. En Uruguay este año se sumó la sede Globant, en Aguada Park; y Fernández contó que la sede Jalea agotó unos 50 cupos apenas 10 minutos después de que abriera la inscripción.

Además de esas dos, en Uruguay las otras dos sedes fueron las de la escuela A+, en Pocitos, y la de Punta del Este en el Startup Cowork. La convocatoria que hace cada una es abierta a programadores, animadores, diseñadores, técnicos de sonido y otras especialidades y con los que se anotan se arman los equipos.

En Punta del Este, uno de los juegos realizados se llama Grandma’s flavors, o Aromas de la abuela. Consiste en llevar distintos ingredientes a lo largo de recorridos difíciles y hacerlos llegar a una olla. What home means to them, o Qué significa hogar para ellos, uno de los juegos creados en Globant, consiste en colarse en casas donde hay animales presos y liberarlos sigilosamente. Homfire, uno de los tres producidos en la sede A+, consiste en ayudar a una brujita a recolectar elementos para proteger su casa durante la noche. Mechangrejo, surgido de la sede Jalea, puede ser jugado por una o dos personas y consiste en un cangrejo que se arma de distintos elementos para limpiar la contaminación del fondo marino en el que vive.

Los organizadores de la sede de Punta del Este, que forman parte del estudio Pincer Games, establecieron ciertas pautas cuando abrieron la convocatoria a participantes. Buscaron abrir cupos específicamente para mujeres y para desarrolladores del interior.

“El motivo es que nos damos cuenta constantemente de que esos dos grupos son los que más faltan”, explicó Laia Barboza, de Pincer. “Este año vino un desarrollador de Paysandú, aunque sabemos que moverse en el interior es más complicado por las conexiones. En el caso de las mujeres su participación se dio más naturalmente y se inscribieron cuatro. En general, en videojuegos las mujeres siguen siendo minoría y por eso trabajamos en iniciativas así, ya que siempre están en el 10%. En este caso fue distinto porque el 25% de los que participamos en Punta del Este éramos mujeres”, dijo la desarrolladora.

En esa sede fueron 20 participantes. En la de Jalea fueron 50, aunque en años anteriores llegaron a tener más. “El tema es que se perdía un poco el contacto con grupos más numerosos, así que este es un buen punto de participantes con el que armamos 10 equipos”, explicó Rodrigo Fernández.

El objetivo es la experiencia del fin de semana en sí misma y la explosión creativa vertiginosa, ya que no hay competencia ni premios, solo un desafío al trabajo colectivo. Por eso mismo los juegos se pueden descargar desde la web de Global Game Jam, si se entra a la locación de Uruguay y se abre uno por uno.