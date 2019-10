Velas, violines y un cartel luminoso: así fue la propuesta de casamiento de Pampita

Dos meses atrás la modelo y conductora argentina Carolina "Pampita" Ardohain comenzó una relación con el empresario Roberto García Moritán. Días atrás él la sorprendió con una propuesta de casamiento en una playa de Punta Cana, entre velas, flores, violines y un cartel luminoso que decía "casate conmigo".

Después de la sopresa Pampita contó en su programa de televisión que la fiesta será el 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci y que habrá unos 250 invitados. También dijo que la primera persona a la que llamó para contarle sobre la propuesta fue su hijo mayor, Bautista, de once años.

Pero no todo fueron rosas. Apenas conocido el video que muestra el momento de la propuesta, la pareja recibió infinidad de críticas, tanto por lo breve del romance y la rápida decisión de casarse, como por la posibilidad de que todo fuera un montaje realizado para obtener canjes.

Pampita y su novio se encargaron de responder a quienes no les creyeron o los cuestionaron.

"Lo que más me dolió fue que dijeran que lo hice por canje", dijo la modelo. "El video me lo regaló el hotel y yo lo puse en mis redes. Por eso empezaron a decir que era una publicidad", agregó.

"El hotel me recibe siempre. Tiene las puertas abiertas para que vaya con mis hijos, con mis sobrinos, con mis amigos, con mi novio. Es mi hogar. Yo no necesito más que postear (en las redes sociales) y decir que estoy ahí. Ellos son generosos conmigo. Yo no cobro por eso, solo uso las instalaciones", explicó, según publicó Clarín.

Agregó que su pareja hizo todo ese despliegue para halagarla ya que ella es "una romántica empedernida", y a quienes cuestionan lo breve del romance les dijo: "Cuando llega (el amor) te das cuenta. Yo me di cuenta desde el principio. Lo fácil que todo se iba dando me sorprendió. Todo fluía desde el primer día".