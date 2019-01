Verónica Alonso tuvo en su currículum una maestría que no terminó

La senadora y precandidata nacionalista Verónica Alonso decidió dedicar su vida académica a las relaciones internacionales. Pero en ese camino que comenzó en la Universidad ORT con una licenciatura, una maestría que cursó pero aún no terminó, casi la deja en falso a nivel de opinión pública.

Alonso es licenciada en Estudios Internacionales por esa universidad privada y tiene un diploma de Postgrado en Relaciones Internacionales y Desarrollo Político Latinoamericano de la Universidad Miguel de Cervantes de Santiago de Chile. Los títulos de ambos cursos están en su despacho del Palacio Legislativo. El título que no tiene pero que en algunas presentaciones sobre su historia académica y laboral parece que lo tuviera es el de una maestría.

La senadora aprobó todas las materias del Máster en Integración y Comercio Internacional de la Universidad de Montevideo, pero todavía debe la tesis. Sin embargo, en varias páginas web donde se la presenta (sobre todo de la época en que era diputada de Alianza Nacional) aparece como que “ha realizado” un máster, cuando la realidad es que no lo terminó.

Tal es el caso del programa de una ponencia organizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) de agosto de 2018 en la que, al igual que otros políticos uruguayos, fue oradora. En el folleto entregado a los participantes la describía como: “Senadora electa por el Partido Nacional. Cuenta con participación política desde su juventud. Estudió en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT Uruguay, se graduó como Licenciada en Relaciones Internacionales. Posteriormente realizó un máster en Integración y Comercio Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Se especializa básicamente en temáticas vinculadas a integración, Mercosur y política internacional”.

A su vez, en el currículum que solía tener el Parlamento sobre Alonso figuraba, de la misma manera. Decía que “ha realizado una Maestría en Integración y Comercio Internacional, Facultad de Derecho, Universidad de Montevideo”. El mismo CV aparece en la página web de Alianza Nacional –sector por el que fue electa senadora pero que luego abandonó- en un artículo del 1 de marzo de 2015 en el que la presentan por primera vez como integrante del Senado.

Casi la totalidad del texto de su CV con ese "error" es el que está hoy en la página web del Parlamento. Pero con un cambio.

Donde decía: "Ha realizado una Maestría en Integración y Comercio Internacional, Facultad de Derecho, Universidad de Montevideo", ahora dice: "Está cursando una Maestría en Integración y Comercio Internacional, Facultad de Derecho, Universidad de Montevideo".

La fecha del cambio del CV en la página del Senado, según se puede comprobar en la web, es el 13 de setiembre de 2017. Cuatro días antes, el vicepresidente Raúl Sendic anunció que renunciaba a su cargo. Sendic había mentido sobre una licenciatura que no tenía.

Consultada sobre su maestría, la senadora indicó que tiene la tesis prácticamente terminada, que eligió como tema un estudio sobre las políticas comerciales de Australia y Nueva Zelanda comparadas con las de Uruguay y que la hizo con un compañero de la maestría. “Yo tengo una maestría hecha en la Universidad de Montevideo. Hice la maestría y presenté parte de la tesis. De la maestría terminé todas las materias y la verdad es que nunca presentamos la tesis. Hicimos toda la maestría, aprobamos todas las materias y a él le faltaba una parte, yo no le di más corte y nunca presentamos la tesis”, explicó a El Observador.

Alonso agregó que su tutor de tesis es Jorge Fernández Reyes, que actualmente es el director de la maestría. “Hace un tiempo de la Universidad de Montevideo me dicen que la tesis estaría bueno que quedara presentaba porque formalmente la maestría está terminada. Ya me dijeron varias veces que lo haga y nunca la presenté”, sostuvo.

Un caso similar

Un caso casi idéntico al de Alonso fue el del senador del Partido Nacional Javier García. García fue presentado en varias entrevistas de prensa como médico pediatra y no rectificó la información pese a que cursó un posgrado en la materia pero nunca rindió la prueba final.

El tema había sido planteado en noviembre de 2016 por el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trostchansky, quien en la red social Twitter escribió que "en estos tiempos de títulos, hay un senador del PN que siempre es presentado como pediatra, pero no lo es". Y agregó: "Debería aclararse".

"No digo que el senador Javier García se presente como pediatra, lo presentan así los medios. Mejor en estos tiempos aclarar y no comerse el garrón", agregó. En efecto, García había sido presentado como pediatra en varias entrevistas -que el propio Trostchansky divulgó ayer- y no lo advirtió.

García argumentó que no es su responsabilidad la manera en que lo presentan y subrayó que nunca se adjudicó una cosa que no es. "Yo no hice nada malo", afirmó el legislador en esa oportunidad a El Observador y señaló que en ningún lugar de su currículum se dice que tiene esa especialización. Consultado sobre la razón por la que no había aclarado que no es pediatra cuando fue presentado de manera equivocada, afirmó que tal como es de uso y costumbre, había ejercido como pediatra mientras realizaba la especialización.

Además, argumentó que durante una entrevista con Crónicas Económicas, corrigió al periodista y le explicó que no había terminado con sus estudios de posgrado. En efecto en la edición de marzo de 2007 de esa publicación se presenta a García como un "médico casi pediatra". "En muchas entrevistas aclaré y en otras se habrá pasado", afirmó García.